Globoplay Novelas apresenta ‘Paraíso’ e ‘Salve Jorge’

Globoplay Novelas anuncia novidades com reexibições de clássicos

A plataforma Globoplay Novelas, que surgiu em junho para substituir o Canal Viva, está se preparando para uma reformulação em sua programação. A meta é atrair novamente o público que se afastou após a mudança de identidade e conteúdo do canal. Em dezembro, a plataforma irá estrear duas novelas bastante pedidas pelos fãs: “Paraíso” (2009) e “Salve Jorge” (2012).

A versão original de “Paraíso” foi um grande sucesso, escrita por Benedito Ruy Barbosa, mas não teve uma nova exibição na Globo desde a sua estreia, ao contrário de outras novelas do autor. Esta será a primeira vez que “Paraíso” será reprisada na plataforma, após 16 anos fora do ar. A novela será exibida no horário das 18h e promete trazer um ar nostálgico para os telespectadores.

Por sua vez, “Salve Jorge”, da autora Glória Perez, também chega ao catálogo após muitos pedidos do público. Embora a novela tenha enfrentado críticas e uma audiência menor do que o esperado quando foi exibida originalmente, a história de Morena, interpretada por Nanda Costa, se tornou uma das mais solicitadas nas redes sociais e figura entre os mais assistidos do Globoplay.

As duas novelas irão substituir outras produções na programação do canal: “Paraíso” vai entrar no lugar de “Caras & Bocas” e “Salve Jorge” substituirá “Celebridade”.

Atualmente, o Globoplay Novelas já exibe outras histórias, como “Hipertensão” (1986), “Quatro por Quatro” (1994), “Por Amor” (1997), “Fina Estampa” (2011), “Além do Tempo” (2015) e também produções turcas, como “Dolunay” (2017) e “Hercai: Amor e Vingança” (2019).

Além das reprises, novos títulos clássicos também chegarão ao catálogo do streaming em dezembro, com as seguintes datas de lançamento:

01/12: “Cabocla” (2004)

“Cabocla” (2004) 08/12: “Champagne”

“Champagne” 15/12: “Engraçadinha – Seus Amores e Seus Pecados”

“Engraçadinha – Seus Amores e Seus Pecados” 22/12: “Mico Preto”

Essas adições buscam atender aos fãs que desejam revisitar histórias marcantes e que influenciaram a teledramaturgia brasileira ao longo dos anos.