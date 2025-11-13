Viviane se assume trans e lida com a rejeição de Leonardo

Nos próximos episódios da novela “Três Graças”, a personagem Viviane, interpretada por Gabriela Loran, terá um momento decisivo ao compartilhar seu passado com Leonardo, vivido por Pedro Novaes. Ela decide revelar que é uma mulher trans, um passo corajoso que traz à tona a complexidade de sua vida e relacionamentos.

A situação se desenrola quando Viviane liga para Leonardo com o intuito de marcar um encontro. O rapaz, ao receber a ligação, interpreta o gesto como um sinal positivo para seu pedido de namoro e, ao chegar, a cumprimenta com um beijo. No entanto, Viviane interrompe a aproximação, explicando que ainda não estava pronta para isso e que precisava contar algo importante antes de prosseguir com o relacionamento.

Ao revelar que não nasceu mulher, Viviane espera que a honestidade fortaleça a relação. Infelizmente, a reação de Leonardo é inesperada. Ele expressa que se sentiu enganado e, quando questionado sobre como reagiria se soubesse anteriormente, ele responde que “saía correndo”. Essa resposta causa profundo constrangimento e tristeza em Viviane, que então decide expulsá-lo da farmácia, encerrando abruptamente o encontro.

Enquanto a trama se desenrola, a audiência da novela mantém uma média de 22,1 pontos na Grande São Paulo. Esse desempenho é similar ao de outras produções exibidas no mesmo horário, mas ainda abaixo do esperado para o chamado horário nobre. Vale lembrar que cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios.

“Três Graças” é dirigida por Luiz Henrique Rios e conta com um roteiro escrito por Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva. A novela tem previsão de 179 capítulos e ficará no ar até maio de 2026, quando será substituída pela nova trama de Walcyr Carrasco, intitulada “Quem Ama Cuida”.