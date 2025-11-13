Audiência de ‘Três Graças’ gera preocupação na Globo

A novela das 21h da Globo, Três Graças, criada por Aguinaldo Silva, está enfrentando desafios em sua audiência. Embora a trama tenha estreado com boas expectativas no dia 20 de outubro, alcançando médias de 22 pontos na Grande São Paulo, a situação atual está preocupante. Nos últimos dias, o folhetim não conseguiu superar o Jornal Nacional e, em algumas ocasiões, ficou atrás até da novela das 19h, Dona de Mim, e da das 18h, Êta Mundo Bom!

Para lidar com a estagnação, a Globo decidiu intensificar a divulgação da novela em outros programas da emissora. Além disso, foi criado um grupo de pesquisa em São Paulo, formado por especialistas que irão monitorar a recepção dos primeiros capítulos pelo público. O objetivo é sugerir possíveis ajustes no roteiro e nas tramas, com mudanças que podem incluir o foco em certos personagens ou novas reviravoltas na história.

A produção da novela envolve nomes como Luiz Henrique Rios na direção artística, e Gustavo Rebelo e Silvana Feu na produção. A expectativa inicial era que a trama permanecesse no ar até maio de 2026, quando será substituída pela nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida. No entanto, a competição com plataformas de streaming e mudanças nos hábitos de consumo de conteúdo tornam o cenário desafiador, com a pressão por resultados sendo constante.

O desejo da Globo em fazer ajustes revela uma postura proativa. A alteração nos roteiros e nas sequências da novela pode ser uma tentativa de revitalizar o interesse do público. No entanto, esses ajustes demandarão a atenção da equipe de dramaturgia, que deve avaliar constantemente a evolução da audiência e as reações do público às mudanças.