Mariana Ximenes volta a trabalhar com Walcyr Carrasco em ‘Quem Ama, Cuida’

Após mais de 20 anos desde sua última colaboração com Walcyr Carrasco, a atriz Mariana Ximenes está confirmada no elenco da nova novela das nove da TV Globo, intitulada “Quem Ama, Cuida”. A produção, que estreia em maio de 2026, substituirá a atual trama “Três Graças”. Este reencontro ocorre em um momento importante da carreira de Ximenes, que foi uma das protagonistas de “Chocolate com Pimenta”, um dos maiores sucessos de Carrasco, exibido em 2003.

Nesta nova história, Mariana Ximenes não será a protagonista, mas sua participação é vista como um sinal de confiança da emissora na parceria com Carrasco. A novela promete contar uma história envolvente. A personagem principal, Adriana, será interpretada por Letícia Colin. Ela é uma cuidadora de idosos que herdou a fortuna de um milionário solitário. No mesmo dia do anúncio da herança, Adriana é acusada da morte do homem e, após passar seis anos presa injustamente, decide buscar vingança e reconstruir sua vida.

O elenco da novela conta com diversos nomes de destaque. Isabel Teixeira ficou encarregada de interpretar a vilã da trama, e as negociações para outros papéis incluíram atrizes como Bianca Bin, Agatha Moreira e Juliana Paes. Além disso, Sérgio Guizé e Elizabeth Savala também estão cotados para compor o elenco. Há ainda negociações para a participação especial de Antônio Fagundes, que retornaria às novelas da Globo após mais de quatro anos.

A direção artística de “Quem Ama, Cuida” ficará a cargo de Amora Mautner, conhecida por seu trabalho em outras produções de sucesso na emissora.

Walcyr Carrasco é um autor reconhecido por suas tramas que cativam o público, destacando-se pela presença de personagens femininas fortes e por enredos repletos de reviravoltas, injustiças e redenção. A volta de Mariana Ximenes ao universo de Carrasco gera expectativa entre fãs e críticos, não apenas por sua história cativante, mas também por representar o reencontro de duas forças criativas da teledramaturgia brasileira.