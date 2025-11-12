Notícias

Tornado no Paraná confirma novas internações

Imagem aérea de Rio Bonito do Iguaçu, cidade mais afetada por passagem de tornado pelo Paraná
Três novos pacientes foram internados no Paraná. (Foto: Roberto Dziura Jr./AEN)

Na tarde da última quarta-feira (11), a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) atualizou o número de pessoas internadas nos hospitais após a passagem de um tornado na última sexta-feira (7). Atualmente, 26 pacientes estão recebendo atendimento.

Dentre os internados, 10 estão em Guarapuava: um no Hospital São Vicente de Paulo e nove no Hospital Santa Tereza. Em Laranjeiras do Sul, 13 pacientes estão divididos entre o Hospital São Lucas, com 5, e o Instituto São José, com 8. No Hospital Universitário de Cascavel, três pessoas continuam internadas. Nos últimos dias, três novos casos foram registrados, envolvendo desidratação, pneumonia e fraturas, conforme informações da Sesa.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, ressaltou a rápida mobilização do estado para garantir que os hospitais tivessem condições de atender a demanda. Ele destacou a colaboração entre as unidades de saúde e a solidariedade que emergiu durante a crise.

A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que é uma das mais afetadas, registrou mais de 1 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas devido ao tornado. Esta cidade possui uma população de cerca de 14 mil habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O tornado resultou em seis mortes em Rio Bonito do Iguaçu. A sétima vítima fatal, José Neri Geremias, residia no distrito de Entre Rios, em Guarapuava.

Os ventos do tornado superaram os 250 km/h, levando à classificação EF3 na escala de força, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Esta classificação foi feita com base nas imagens da destruição e em dados de radares meteorológicos. O fenômeno climático foi originado por um ciclone extratropical que afetou partes da Região Sul.

Em Rio Bonito do Iguaçu, mais de 90% das estruturas da cidade sofreram danos significativos devido ao tornado. A situação permanece crítica, e esforços de recuperação estão em andamento para ajudar as famílias afetadas.

