Tornado no Paraná confirma novas internações

Na tarde da última quarta-feira (11), a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) atualizou o número de pessoas internadas nos hospitais após a passagem de um tornado na última sexta-feira (7). Atualmente, 26 pacientes estão recebendo atendimento.

Dentre os internados, 10 estão em Guarapuava: um no Hospital São Vicente de Paulo e nove no Hospital Santa Tereza. Em Laranjeiras do Sul, 13 pacientes estão divididos entre o Hospital São Lucas, com 5, e o Instituto São José, com 8. No Hospital Universitário de Cascavel, três pessoas continuam internadas. Nos últimos dias, três novos casos foram registrados, envolvendo desidratação, pneumonia e fraturas, conforme informações da Sesa.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, ressaltou a rápida mobilização do estado para garantir que os hospitais tivessem condições de atender a demanda. Ele destacou a colaboração entre as unidades de saúde e a solidariedade que emergiu durante a crise.

A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que é uma das mais afetadas, registrou mais de 1 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas devido ao tornado. Esta cidade possui uma população de cerca de 14 mil habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O tornado resultou em seis mortes em Rio Bonito do Iguaçu. A sétima vítima fatal, José Neri Geremias, residia no distrito de Entre Rios, em Guarapuava.

Os ventos do tornado superaram os 250 km/h, levando à classificação EF3 na escala de força, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Esta classificação foi feita com base nas imagens da destruição e em dados de radares meteorológicos. O fenômeno climático foi originado por um ciclone extratropical que afetou partes da Região Sul.

Em Rio Bonito do Iguaçu, mais de 90% das estruturas da cidade sofreram danos significativos devido ao tornado. A situação permanece crítica, e esforços de recuperação estão em andamento para ajudar as famílias afetadas.