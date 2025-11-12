Netflix anuncia 2ª temporada de ‘Os Donos do Jogo’

A série brasileira “Os Donos do Jogo” terá uma segunda temporada na plataforma Netflix. A confirmação foi feita nesta quarta-feira, 12 de novembro, e vem após o grande sucesso da primeira temporada, que estreou em 29 de outubro.

Desde seu lançamento, a série tem sido um grande sucesso de audiência no Brasil, liderando o ranking das produções mais assistidas no país. Além disso, ela conquistou o primeiro lugar na lista global de séries em idiomas não ingleses, acumulando 5,9 milhões de visualizações, um número recorde para produções nacionais no serviço de streaming.

O ator André Lamoglia, que plays o papel de Jefferson Moraes, conhecido como Profeta, expressou sua alegria com a notícia: “Estou muito feliz e honrado com o carinho que a audiência teve com a primeira temporada! A gente se dedicou de verdade nesse projeto, então é incrível ver esse retorno tão positivo.”

### Sinopse da Série

A trama gira em torno de Profeta, um jovem ambicioso que é filho de um bicheiro. Ele sonha em conquistar um espaço na cúpula da contravenção do Rio de Janeiro. Junto com seu irmão Nelinho, ele enfrenta os poderosos clãs que dominam o jogo do bicho, como os Guerra, os Fernandez e os Saad. A narrativa é marcada por disputas de poder e traições, mostrando a luta pelo controle de um mundo ilícito.

Com uma mistura de thriller e drama policial, “Os Donos do Jogo” retrata um momento de mudança na contravenção, especialmente com a possibilidade da legalização dos jogos de azar, o que pode desestabilizar as antigas dinastias criminosas.

O elenco conta com nomes reconhecidos da televisão brasileira, como Juliana Paes, Mel Maia, Giullia Buscacio, Chico Diaz e Otávio Muller, entre outros, que contribuem para a qualidade da produção. Com a confirmação da nova temporada, os fãs aguardam ansiosos pelas próximas reviravoltas na história.