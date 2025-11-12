Brenda é absolvida e dois são condenados pela morte de Eduarda

Na noite de quarta-feira, 12 de outubro, foi concluído o julgamento do caso da morte de Eduarda Batista Stadler, que aconteceu em 2023. O tribunal decidiu absolver Brenda Almeida Schechtel, enquanto Lincoln Henrique Carneiro Santos e Jussara Bueno de Lara foram considerados culpados. O corpo de Eduarda foi encontrado em uma cova rasa na Estrada do Kalinoski, no bairro Contorno, em Ponta Grossa, com evidências de tiros.

O julgamento teve início na terça-feira, 11 de outubro, e ocorreu no Fórum local. A defesa de Brenda, representada pelo advogado Renato Tauille, argumentou que ela não estava presente na cidade no dia do crime. “Após dois dias de um julgamento intenso, o conselho de jurados reconheceu a inocência de Brenda. Eles entenderam que ela não tinha qualquer envolvimento no planejamento da morte de Eduarda e estava fora de Ponta Grossa na época”, afirmou o advogado.

Embora o júri tenha finalizado, ainda não foram divulgadas oficialmente as sentenças de Lincoln e Jussara, uma vez que a documentação referente às condenações ainda não foi inserida nos sistemas legais. Também foi mencionado que Patrick Gabriel de Andrade, que estava associado ao caso, foi assassinado na prisão antes do julgamento.

A situação está sendo acompanhada de perto, e mais informações sobre as condenações e os desdobramentos do caso devem ser divulgadas em breve.