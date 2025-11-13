Árvore bloqueia rua em Campo Grande; moradores pedem ação

Na noite de quarta-feira, 12 de novembro, uma árvore de grande porte caiu na Rua Raul Pires Barbosa, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, bloqueando totalmente a via. A queda ocorreu em frente ao número 619 e causou danos a muros, portões e estruturas de imóveis nas proximidades. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Moradores da região afirmam que, há dois anos, alertaram a prefeitura sobre o risco de queda da árvore, mas o pedido de remoção foi negado por fiscais municipais. Uma moradora que trabalha próxima ao local compartilhou que a comunidade “brigou” para que a árvore fosse retirada, mas não obteve resposta positiva. “Caiu, destruiu tudo, portão, muro e está no meio da rua”, lamentou.

Com a árvore obstruindo a pista, a passagem de veículos foi completamente comprometida, o que trouxe prejuízos e transtornos para os moradores e comerciantes da área. “Temos toda documentação que comprova a recusa da prefeitura em remover a árvore. Estamos abandonados, é triste”, destacou outra residente.

Até o momento da reportagem, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) não haviam chegado ao local para realizar a remoção da árvore. Moradores expressam preocupação, uma vez que a cidade está sob alerta de tempestade, com previsão de chuvas fortes e ventos intensos até a próxima sexta-feira, 14 de novembro, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia.

Esta situação não apenas levanta a necessidade de ações mais eficazes por parte das autoridades competentes, mas também revela a importância de uma comunicação mais efetiva entre a população e o poder público. Com os alertas meteorológicos em curso, a comunidade aguarda uma solução rápida para evitar novos incidentes.