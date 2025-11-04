William Bonner pede paciência em novo desafio no Globo Repórter

Após quase 30 anos apresentando o Jornal Nacional, William Bonner se prepara para uma nova fase em sua carreira na televisão. Em fevereiro de 2026, ele passará a fazer parte da equipe do Globo Repórter, onde irá atuar como repórter e apresentador. A notícia gerou entusiasmo entre o público e também no próprio Bonner, que expressou estar vivendo um momento de “expectativas energizantes” em relação a esse novo desafio.

Bonner, que tem uma carreira de 40 anos, explicou em uma entrevista que essa mudança representa um “recomeço profissional”. Ele começou sua trajetória no telejornalismo exclusivamente como âncora e agora vê a oportunidade de trabalhar em campo como uma experiência nova e empolgante.

Ele comentou sobre o novo formato, destacando que este será um convite para uma abordagem mais tranquila e reflexiva, diferenciando-se do estilo mais rígido que normalmente apresenta. Em suas palavras, “espero que nossa postura combine com esse clima”, sublinhando a intenção de trazer uma mudança na maneira de comunicar.

Com uma vasta experiência, Bonner já sugeriu dois temas para futuras reportagens do Globo Repórter, e um deles está em pré-produção. Ele expressou seu anseio em conhecer pessoas e se engajar em diálogos diretos, sem a necessidade de focar em lugares específicos para reportagem.

O jornalista também ressaltou seu desejo de usar uma linguagem mais acessível e menos formal, se distanciando do estilo habitual de notícias duras. Ele fez um pedido de paciência ao público durante essa fase de adaptação ao novo formato.

Agradeceu a confiança que os telespectadores depositaram nele durante sua longa caminhada no Jornal Nacional e reafirmou o compromisso ético do jornalismo da emissora, destacando a importância dessa profissão.

Vale destacar que o Globo Repórter era o único programa jornalístico da emissora em que Bonner ainda não havia trabalhado. Antes de se tornar uma figura central do Jornal Nacional, ele passou por outras produções como o Jornal Hoje, o Jornal da Globo e o Fantástico, consolidando uma carreira respeitada e admirada no jornalismo televisivo brasileiro.