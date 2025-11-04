‘A Fazenda 17’ anuncia eliminação dupla e roça quádrupla

A tensão está prestes a aumentar em “A Fazenda 17”. A apresentadora Adriane Galisteu anunciou que na próxima semana ocorrerá uma dinâmica especial chamada “Super Paiol”, que trará uma roça quádrupla com eliminação dupla, uma das mais inesperadas da edição.

Durante a última transmissão do programa, Galisteu deixou os espectadores animados ao revelar: “Semana que vem vai rolar uma roça surpresa, o Super Paiol. Com quatro peões e eliminação dupla. É eita em cima de eita! Amanhã dou mais detalhes.” Os fãs aguardam ansiosos por mais informações que serão divulgadas na próxima edição.

A “Super Paiol” está programada para acontecer na terça-feira, 11 de outubro, e promete agitar as relações entre os participantes, já que quatro deles estarão na berlinda e dois sairão do jogo, reduzindo o número de competidores e acelerando a competição.

Nas redes sociais, os fãs do programa estão especulando sobre os possíveis impactos dessa nova dinâmica. Algumas teorias sugerem que o “Super Paiol” foi criado para eliminar os participantes que pouco se destacam, frequentemente chamados de “plantas”. Outros acreditam que pode haver uma “roça falsa”, cheia de reviravoltas, para surpreender ainda mais o público e os próprios competidores.

“A Fazenda 17” é exibido diariamente às 22h30 e continua sob a apresentação de Adriane Galisteu. A produção é realizada pela Teleimage, com Fernando Viudez na direção-geral e Rodrigo Carelli na direção de núcleo.