Adriane Galisteu relembra Ayrton Senna em série da HBO Max

Nesta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, a HBO Max lançará o documentário “Meu Ayrton por Adriane Galisteu”. Essa produção, que faz parte da linha Max Original, busca relembrar a relação da apresentadora com o tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. O documentário é dividido em dois episódios, que serão disponibilizados ao mesmo tempo.

Adriane Galisteu assume o papel principal, trazendo uma abordagem emocional sobre sua história de amor com Senna, que foi uma das mais comentadas nos anos 1990. No decorrer do documentário, ela compartilha lembranças íntimas e revela momentos pouco conhecidos que viveu ao lado do piloto, tanto em sua vida pessoal quanto em meio à fama.

O filme também inclui entrevistas com pessoas que tiveram um papel importante na vida de Ayrton Senna. Entre os entrevistados estão Emerson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1; Jacir Bergmann II, um dos amigos mais próximos de Senna; Luiza Almeida Braga, esposa de Braguinha; Betise Assumpção, assessora de imprensa; e o jornalista Roberto Cabrini. Esses depoimentos ajudam a construir um retrato mais completo da vida de Senna fora das corridas.

A produção é da Magnífica Produções em colaboração com a Warner Bros. Discovery. João Wainer é o diretor responsável, e a equipe de produção executiva conta com Sérgio Nakasone, Adriana Cechetti e Luciana Soligo pela Warner, além de Renata Galvão pela Magnífica.

O documentário promete uma rica narrativa que revisita não apenas a trajetória esportiva de Ayrton Senna, mas também aspectos de sua vida pessoal que muitos fãs talvez não conheçam.