Levi Asaf retorna à Globo em ‘Nobreza do Amor’

Após três anos fora da televisão, Levi Asaf está de volta ao elenco de novelas da Globo. O jovem ator, que ganhou destaque em “Amor Perfeito” em 2023, foi escalado para “Nobreza do Amor”, uma nova trama que irá substituir “Êta Mundo Bom!” no horário das seis a partir de março de 2026.

O convite para Asaf foi feito pelos autores Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o mesmo trio que esteve por trás de “Amor Perfeito”. Na nova novela, Levi interpretará um garoto que se destaca nas artes cerâmicas.

“Nobreza do Amor” contará também com os atores Duda Santos e Ronald Sotto como os protagonistas. Duda fará o papel de Alika, uma princesa africana que foge para o Brasil após a invasão de seu reino pelo tirano Jendal, interpretado por Lázaro Ramos. Alika encontrará Tonho, vivido por Ronald Sotto, um trabalhador de engenho que sonha em conquistar um pedaço de terra para ajudar sua comunidade.

Ambientada nos anos 1920, a história trata de temas como amor, resistência e esperança. Alika e Tonho se unem em uma jornada no interior do Rio Grande do Norte, repleta de mistérios e tradições.

A direção artística da novela fica a cargo de Gustavo Fernandez, que já é conhecido por seu trabalho em “Pantanal” e “Renascer”. “Nobreza do Amor” representa a nova aposta da Globo para continuar atraindo o público em sua faixa das seis horas, equilibrando tramas de época com histórias que exploram temáticas afro-brasileiras.