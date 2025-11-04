Liderança feminina e sustentabilidade em destaque em Campo Grande

Campo Grande (MS) se prepara para um importante evento no dia 5 de novembro de 2025. A capital sul-mato-grossense será o palco do lançamento do livro “Quais de Mim Você Procura? – Mulheres na Sustentabilidade”. A cerimônia, marcada para às 18h na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), é coordenada pela empresária e palestrante Juliana Aranda.

Este projeto literário, idealizado por Kátia Teixeira, reúne 53 mulheres de várias partes do Brasil, todas com histórias inspiradoras de superação, inovação e um firme compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A coletânea vai além das palavras, enfocando ações concretas e responsabilidade social, destacando a fé como um elemento central em cada narrativa.

O livro conta com a participação de pré-faciadoras renomadas, como Camila Farani, uma das investidoras do programa Shark Tank Brasil, e Camila Ítavo, reitora da UFMS. Também participa Mônica Riedel, que é a primeira-dama do estado de Mato Grosso do Sul. Essas mulheres representam a força do protagonismo feminino, unindo competência a um propósito claro.

O evento terá apoio significativo de várias figuras influentes, incluindo Barbosinha, vice-governador do Estado; Prof. Dr. Cláudio Silva, diretor da Escola de Administração e Negócios da UFMS; Arilson Pedro Aranda, CEO da RU Uniformes; e Aníbal Teixeira, CEO do Grupo Amazing. A presença confirmada de Kátia Teixeira e Aníbal Teixeira destaca a importância do evento, que não se limita a um lançamento literário, mas também está voltado a celebrar e reconhecer a força das mulheres que contribuem para mudanças sociais significativas em todo o país.

A coletânea traz relatos autênticos e emocionantes que demonstram que prosperar é, acima de tudo, gerar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, unindo sensibilidade a resultados práticos.

Patrocínio e Suporte Institucional

O projeto conta com o apoio de várias marcas e instituições que acreditam no empreendedorismo com propósito. Entre os patrocinadores estão SEBRAE, SBT, ACICG, Sicredi, Bar em Bar Coqueteleira, Marcos Volkoff, Photo Francis CG, Eli Belchior Decoração, Fabinho Neon, Murano Buffet, e Sicoob. Essa parceria reforça um compromisso coletivo com a sustentabilidade e o desenvolvimento humano e empresarial em Mato Grosso do Sul.

Agenda dos Eventos:

05/11 – Lançamento do livro “Mulheres na Sustentabilidade” Local: UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Horário: 18h



Este evento é uma oportunidade para apreciar histórias que mostram que, enquanto o mundo debate igualdade, essas mulheres estão, na prática, exercitando seu protagonismo e transformando suas realidades. Campo Grande reafirma sua posição como um lugar onde se valoriza o mérito, a criatividade e o trabalho.

Para mais informações sobre as atividades no estado, você pode acompanhar as novidades através das redes sociais. Essa é uma chance de se unir a esse movimento e testemunhar o início de uma nova era de mudanças.