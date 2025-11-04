Coração acelerado: Letícia Spiller e Daniel de Oliveira estrelam romance

A Globo confirmou os protagonistas de um dos núcleos principais da nova novela das 19h, "Coração Acelerado". Os atores Leticia Spiller e Daniel de Oliveira interpretarão, respectivamente, Janete e Alaorzinho. Os personagens, que tiveram um grande amor no passado, se reencontram anos depois na fictícia cidade de Bom Retorno.

A novela, escrita por Isabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, se passa no interior de Goiás e mistura romance, humor, elementos do regionalismo e a cena da música sertaneja. A protagonista, chamada Agrado, será vivida por uma atriz ainda não divulgada e é uma cantora e compositora que luta para se destacar em um ambiente competitivo. Ela forma uma dupla musical com a amiga Duda Rasa, interpretada por Gabz. Juntas, elas enfrentam o machismo do meio artístico enquanto buscam reconhecimento em um mundo marcado pela rivalidade.

A história também apresenta João Raul, conhecido como “Mozão do Brasil” e interpretado por Filipe Bragança. Ele se torna viral ao buscar “a garota do meu passado”, que é a própria Agrado. Esse episódio gera um triângulo amoroso com Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, que é uma influenciadora digital e filha da vilã Zilá, vivida por Leandra Leal. Zilá fará de tudo para atrapalhar o romance de Agrado e João.

Entre os personagens coadjuvantes, destaca-se o empresário Ronei Soares, interpretado por Thomás Aquino, que influencia os destinos dos artistas. Janete e Alaorzinho também trazem emoção e um toque de nostalgia à trama.

Com a direção artística de Carlos Araújo, "Coração Acelerado" promete uma narrativa que combina drama, humor e música, em uma estética moderna que destaca o regionalismo. O elenco é reforçado por nomes como Gabz, Leandra Leal, Antônio Calloni e Marcos Caruso, evidenciando o compromisso da Globo em entregar uma produção leve, musical e que aborda temas contemporâneos como empoderamento feminino, rivalidades e as dinâmicas da fama digital.

A novela "Coração Acelerado" está agendada para estrear no dia 12 de janeiro de 2026, ocupando a faixa das 19h. Ela substituirá "Dona de Mim" e acarretará na inclusão de novas histórias que visam atrair a audiência com seus enredos envolventes e relevantes.

Ficha Técnica