Notícias

Políticas públicas para população de rua em Ponta Grossa

Autor Diogo Sobral
População em situação de rua deve ter políticas públicas robustas em Ponta Grossa
População em situação de rua deve ter políticas públicas robustas em Ponta Grossa

A conselheira da área de Turismo, Karen Kobilarz, destacou a importância de desenvolver Ponta Grossa não apenas em termos de indicadores econômicos, mas também no que diz respeito ao bem-estar de todos os moradores. Ela ressalta que a população em situação de rua deve ser beneficiada por políticas públicas efetivas.

Karen, que é bacharel em Turismo e especialista em políticas públicas, defende que o crescimento econômico da cidade, que tem se intensificado devido ao setor industrial e logístico, traz tanto oportunidades quanto desafios. Sem um acompanhamento adequado por meio de políticas sociais, esse crescimento pode aumentar desigualdades e marginalizar pessoas vulneráveis.

Ela enfatiza que o verdadeiro progresso deve ser medido pela capacidade de a cidade cuidar de todos os seus cidadãos, principalmente os mais necessitados. Por isso, é vital que políticas de expansão econômica e planejamento urbano integrem mecanismos que permita monitorar o impacto do crescimento nas vidas das pessoas.

A conselheira reforça que ações temporárias e assistencialistas não são suficientes. É necessário criar respostas permanentes e intersetoriais que garantam direitos e dignidade. O fortalecimento da rede de apoio a pessoas em situação de rua deve envolver planejamento a médio e longo prazo, abrangendo assistência social, saúde, habitação, educação, cultura e emprego. As empresas e novos negócios também têm um papel importante, devendo contribuir para a inclusão social e a formação profissional.

Karen também enfatizou que todas as pessoas, independentemente de sua situação, devem ser tratadas com dignidade. Isso inclui reconhecer cada um como cidadão, respeitando seus direitos e potencial de mudança. Garantir dignidade significa oferecer acesso a serviços públicos, acolhimento humanizado e oportunidades para transformar suas vidas, além de promover uma cultura de empatia e respeito que combata o preconceito.

Além disso, é importante ressaltar que o Conselho da Comunidade, composto por 14 líderes locais, atua para discutir e opinar sobre temas relevantes para a sociedade. Suas reuniões abordam questões que impactam a vida dos cidadãos e suas deliberações são divulgadas em formato de vídeo e artigos.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor