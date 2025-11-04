Políticas públicas para população de rua em Ponta Grossa

A conselheira da área de Turismo, Karen Kobilarz, destacou a importância de desenvolver Ponta Grossa não apenas em termos de indicadores econômicos, mas também no que diz respeito ao bem-estar de todos os moradores. Ela ressalta que a população em situação de rua deve ser beneficiada por políticas públicas efetivas.

Karen, que é bacharel em Turismo e especialista em políticas públicas, defende que o crescimento econômico da cidade, que tem se intensificado devido ao setor industrial e logístico, traz tanto oportunidades quanto desafios. Sem um acompanhamento adequado por meio de políticas sociais, esse crescimento pode aumentar desigualdades e marginalizar pessoas vulneráveis.

Ela enfatiza que o verdadeiro progresso deve ser medido pela capacidade de a cidade cuidar de todos os seus cidadãos, principalmente os mais necessitados. Por isso, é vital que políticas de expansão econômica e planejamento urbano integrem mecanismos que permita monitorar o impacto do crescimento nas vidas das pessoas.

A conselheira reforça que ações temporárias e assistencialistas não são suficientes. É necessário criar respostas permanentes e intersetoriais que garantam direitos e dignidade. O fortalecimento da rede de apoio a pessoas em situação de rua deve envolver planejamento a médio e longo prazo, abrangendo assistência social, saúde, habitação, educação, cultura e emprego. As empresas e novos negócios também têm um papel importante, devendo contribuir para a inclusão social e a formação profissional.

Karen também enfatizou que todas as pessoas, independentemente de sua situação, devem ser tratadas com dignidade. Isso inclui reconhecer cada um como cidadão, respeitando seus direitos e potencial de mudança. Garantir dignidade significa oferecer acesso a serviços públicos, acolhimento humanizado e oportunidades para transformar suas vidas, além de promover uma cultura de empatia e respeito que combata o preconceito.

Além disso, é importante ressaltar que o Conselho da Comunidade, composto por 14 líderes locais, atua para discutir e opinar sobre temas relevantes para a sociedade. Suas reuniões abordam questões que impactam a vida dos cidadãos e suas deliberações são divulgadas em formato de vídeo e artigos.