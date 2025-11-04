Horário e local para assistir ao jogo da 32ª rodada do Brasileirão

Nesta quarta-feira, dia 5, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 20h. Este jogo é parte da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e traz à tona um confronto entre um time que busca o título e outro que tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Atualmente, o Grêmio ocupa a 11ª posição na tabela com 39 pontos. A equipe vem de uma derrota recente para o Corinthians, com um placar de 2 a 0, e a situação na tabela é preocupante, já que a zona de rebaixamento está apenas oito pontos atrás. Para este jogo, o treinador Mano Menezes poderá contar com o lateral-esquerdo Marlon, que pertence ao Cruzeiro, graças a um acordo entre os clubes.

Do outro lado, o Cruzeiro está em uma situação mais confortável. O clube é o terceiro colocado, somando 60 pontos, apenas cinco a menos que o líder Palmeiras. A Raposa não perde há cinco partidas, embora tenha vencido apenas duas dessas, sendo uma delas na última rodada, onde derrotou o Vitória por 3 a 1. O técnico Leonardo Jardim terá de volta a dupla de zaga titular, Villalba e Fabrício Bruno, que estava suspensa.

Ficha Técnica da Partida

Campeonato Brasileiro – 32ª Rodada

Grêmio vs. Cruzeiro

Grêmio

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur Melo, Dodi e Edenílson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu.

Técnico: Mano Menezes

Cruzeiro

Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Técnico: Leonardo Jardim

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS

Horário: 20h

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde Assistir: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

A expectativa é alta para este confronto, que poderá refletir a luta pela permanência na primeira divisão e a busca pelo título do campeonato.