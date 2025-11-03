SBT revela reprise da novela ‘Esmeralda’ em novembro

O SBT confirmou que a novela mexicana Esmeralda, lançada em 1997, irá retornar à sua programação nas tardes. A produção substituirá Maria do Bairro, que está atualmente em reprise. Embora a emissora não tenha informado a data exata de estreia, a volta da novela deve acontecer ainda em novembro.

Considerada um dos grandes clássicos da teledramaturgia mexicana, Esmeralda foi exibida pela primeira vez no Brasil em 2000, quando registrou médias de 14 pontos de audiência. Esse bom desempenho levou o SBT a criar uma versão brasileira em 2004, estrelada por Bianca Castanho e Cláudio Lins. Esta será a primeira vez que o público brasileiro poderá assistir à versão original da novela desde sua exibição inicial, atendendo assim a um pedido de muitos telespectadores que costumam acompanhar as novelas no canal.

A trama de Esmeralda

A história de Esmeralda é baseada em uma obra da escritora cubana Delia Fiallo, sendo um remake de novelas venezuelanas. A história se inicia em uma noite tempestuosa, quando a parteira Dominga, interpretada por Raquel Olmedo, realiza dois partos ao mesmo tempo.

Em uma das casas, uma mãe morre durante o parto de um menino. Nas proximidades, Branca, papel de Raquel Morell, dá à luz uma menina, mas seu marido, Rodolfo (Enrique Lizalde), queria um filho homem. Após uma série de eventos trágicos, a babá Crisanta (Dina de Marco) persuadiu Dominga a trocar os bebês. Em troca de manter o segredo, Dominga recebe brincos feitos de esmeraldas. Mais tarde, percebe que a menina sobreviveu, decide criá-la e nomeia-a de Esmeralda, uma jovem cega e de coração generoso.

Após dezoito anos, José Armando, interpretado por Fernando Colunga e criado pelos Peñarreal, retorna à Fazenda e se apaixona por Esmeralda, o que provoca a ira de Rodolfo, o patriarca da família.

Produzida por Salvador Mejía Alejandre e dirigida por Beatriz Sheridan, Esmeralda conta com um elenco que inclui Laura Zapata, Ana Patrícia Rojo e Salvador Pineda nos papéis de vilões. O elenco também é enriquecido com a participação de Nora Salinas, Juan Pablo Gamboa e Raquel Olmedo em papéis notáveis.

O retorno de Esmeralda promete atrair uma nova audiência e reviver a nostalgia entre os fãs da novela.