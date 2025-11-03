Igor Fernandez e Paulo Lessa no elenco de ‘Bruna Surfistinha 2’

O ator Igor Fernandez, conhecido por suas atuações em séries como “Os Donos do Jogo” na Netflix e “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” na HBO, é uma das estrelas do novo filme “Bruna Surfistinha 2”. Ele atuará ao lado da atriz Deborah Secco, que retorna ao papel da famosa ex-garota de programa. Esta sequência é uma continuação do sucesso de 2011, que abordou a vida de Bruna, prometendo novas cenas intensas e explorando um período inédito da personagem.

Além de Igor e Deborah, o filme conta com a participação de Paulo Lessa e traz de volta atores que foram fundamentais na produção original, como Drica Moraes, Cássio Gabus Mendes e Fabiula Nascimento. Recentemente, Secco publicou uma foto em suas redes sociais onde aparece com esses veteranos durante a leitura do roteiro, confirmando a continuidade de suas histórias. Drica interpreta a cafetina que ajuda Bruna, Cássio vive um dos amantes da protagonista e Fabiula é apresentada como uma rival.

O roteiro do filme está sendo desenvolvido por Mariana Bardan e Eduardo Melo, os mesmos criadores da série “Cangaço Novo”. Eles trabalham em parceria com Marcus Baldini, que também assumirá a direção do longa. A intenção é trazer uma nova perspectiva sobre a vida de Bruna, abordando questões contemporâneas e o impacto da fama e da exposição pública na vida da personagem.

O primeiro filme, lançado em 2011, foi baseado no livro “O Doce Veneno do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa”, escrito por Raquel Pacheco, que é a verdadeira identidade de Bruna Surfistinha. A continuação promete seguir por caminhos diferentes, talvez explorando novas vivências de Bruna após sua vida como prostituta.

Raquel também escreveu outro livro chamado “O Que Aprendi com Bruna Surfistinha”, onde narra experiências marcantes, incluindo encontros com figuras famosas como apresentadores de TV e jogadores de futebol. No entanto, ainda não se sabe se esses relatos serão incluídos no novo filme. A expectativa em torno da produção é alta, e o público está ansioso para saber como será essa nova fase da vida de Bruna Surfistinha.