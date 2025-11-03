Números consolidados de 02/11/2025 são divulgados

No dia 2 de novembro de 2025, as emissoras de televisão apresentaram uma variedade de programas, com audiências que refletem a preferência do público.
A atração Viver Sertanejo, que trouxe uma reprise dos melhores momentos, quase alcançou seu recorde de audiência, marcando 11,7 pontos na média. O programa é conhecido por trazer uma mistura de música e convidados especiais, e nesse episódio, Daniel recebeu sua filha, Lara, o que pode ter contribuído para o aumento no interesse dos espectadores.
O Clube do Chaves, transmitido pelo SBT, atingiu um pico de 4,5 pontos, o que garantiu a vice-liderança para o canal neste horário. A série de comédia ainda é uma favorita entre o público, especialmente por seu apelo nostálgico.
Enquanto isso, a transmissão do Brasileirão, que apresentou o jogo entre Vasco e São Paulo, teve a melhor média do dia na Record, mas terminou em terceiro lugar na audiência geral, registrando 6,8 pontos. A competição esportiva continua sendo um atrativo significativo, mas neste dia não conseguiu superar as programações de outros canais.
À noite, a Globo se manteve no topo da audiência com a série Irracional: A Ciência do Crime, que obteve 9,6 pontos. O acompanhamento de tramas policiais parece continuar a cativar os telespectadores.
Na Band, a reprise de MasterChef Confeitaria não teve o mesmo sucesso, chegando a marcar apenas 0,4 pontos, o que indica um baixo interesse do público por esse tipo de formato neste momento.
Audiência consolidada do domingo:
- Santa Missa em Seu Lar: 4,1 pontos
- Globo Repórter (reapresentação): 6,1 pontos
- Antena Paulista: 7,7 pontos
- Auto Esporte: 8,8 pontos
- Globo Rural: 11,5 pontos
- Viver Sertanejo: 11,7 pontos
- Esporte Espetacular: 10,2 pontos
- Temperatura Máxima: Pantera Negra: 11,9 pontos
- Domingão com Huck: 11,7 pontos
- Bora pro Jogo: 12,4 pontos
- Brasileirão: Corinthians x Grêmio: 19,7 pontos
- Fantástico: 18,1 pontos
- Irracional: A Ciência do Crime: 9,6 pontos
- Domingo Maior: Correndo Contra o Tempo: 6,1 pontos
- Comédia na Madrugada: Vai Que Cola: 3,7 pontos
Na Record, alguns programas tiveram desempenhos variáveis, como:
- Desenhos Bíblicos: 1,5 pontos
- Domingo Espetacular: 6,2 pontos
Por outro lado, o SBT apresentou:
- Domingo Legal: 6,5 pontos
- Programa Silvio Santos: 7,9 pontos
Esses números são baseados na medição em São Paulo e indicam que, em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são relevantes para as emissoras e para o mercado publicitário, que utilizam essas informações para entender o comportamento do público e planejar suas estratégias.