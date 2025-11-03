Record garante 2º lugar com ‘Mãe’ e aumenta diferença para SBT

A novela “Mãe” continua a se destacar na televisão brasileira, mantendo a vice-liderança na audiência da TV aberta. Na última sexta-feira, 31 de outubro, a trama exibida pela Record, entre 20h59 e 21h43, registrou uma performance significativa, superando o SBT de forma expressiva.

Em São Paulo, o principal mercado de audiência medido, “Mãe” alcançou uma média de 5,8 pontos, um pico de 7,1 pontos e um share de 9,6%. Esses números mostram que a novela atraiu mais do que o dobro da audiência do SBT, que alcançou apenas 2,9 pontos no mesmo período. No Rio de Janeiro, a situação foi semelhante: a novela obteve 5,2 pontos de média, 6,4 de pico e 7,9% de share, enquanto a concorrência ficou com apenas 1,6 ponto.

Esses resultados positivos mantiveram “Mãe” entre os programas mais assistidos da emissora durante a semana. Entre 27 e 31 de outubro, a média da novela na Grande São Paulo foi de 6,4 pontos, o que reflete uma boa fidelização do público e a estabilidade da trama no horário nobre.

Os números detalhados de audiência mostram a clara supremacia de “Mãe” ao longo da semana. Por exemplo, na segunda-feira (27), a novela conseguiu 5,9 pontos, enquanto seu concorrente teve 3,3. Na terça (28), “Mãe” alcançou 6,4 pontos, tendo o SBT fora do ar nesse dia. Na quarta (29), os índices subiram para 7,1 pontos, em contraste com os 4,6 do SBT. Na quinta (30), foram 6,8 pontos para “Mãe” e 3,0 para o concorrente. Por fim, na sexta (31), a trama registrou 5,8 pontos, superando o SBT, que teve 2,8.

Esses dados reforçam a posição da Record como a segunda maior audiência no período noturno, especialmente com “Mãe”, que supera programas já estabelecidos da outra emissora.

A novela “Mãe” é exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, e apresenta uma história recheada de emoção, reviravoltas, amor e superação.