Chuvas do fim de semana atingem recorde em novembro no Paraná

As fortes chuvas que atingiram o Paraná durante o fim de semana causaram danos significativos em várias cidades. Em resposta a essa situação, o governo estadual anunciou a liberação de R$ 50 milhões para ajudar as prefeituras na reconstrução de áreas afetadas.

Somente em dois dias, algumas estações meteorológicas registraram volumes de chuva historicamente altos para o mês de novembro. Em Campo Mourão, a média histórica mensal é de 128,8 mm, mas já choveu 147 mm. Em Cianorte, donde se espera um total de cerca de 100 mm, o acumulado chegou a 127,8 mm. Já em Santa Helena, as chuvas atingiram 210,6 mm, superando a média de 152,5 mm para o mês.

Além da chuva intensa, os ventos também foram fortes. No domingo, Cornélio Procópio registrou uma rajada de 95,5 km/h, enquanto Santo Antônio da Platina marcou 91 km/h. Em várias cidades, como Mandaguari e Jandaia do Sul, houve relatos de granizo.

De acordo com o meteorologista Reinaldo Kneib, as tempestades foram provocadas pela combinação de calor e umidade elevados na atmosfera, além de uma área de baixa pressão atmosférica que se formou entre o Paraguai e o norte da Argentina, afetando também o Paraná.

Na manhã de segunda-feira, a chuva continuou, mas com um padrão irregular. Às 10h15, os acumulados eram de 55,6 mm em Cândido de Abreu, 39,6 mm em Ubiratã e 20 mm em Cianorte. A meteorologista Bianca de Ângelo destacou que, durante a tarde, as instabilidades climáticas devem se intensificar, com previsão de chuvas fortes nas regiões Norte, Campos Gerais e Leste.

Apesar das tempestades, as temperaturas permanecem elevadas, chegando a quase 30°C no Oeste do Estado, em cidades como Altônia e Foz do Iguaçu. No Leste, a temperatura é mais amena, em torno de 22°C.

Para a terça-feira, espera-se uma redução das chuvas, com o sol predominando no Oeste, onde as temperaturas devem ultrapassar os 30°C. No Leste, o sol deve aparecer entre nuvens, com possibilidade de chuvas fracas, especialmente na região Litorânea.

Na quarta-feira, deve haver um novo sistema de baixa pressão vindo do Paraguai, provocando chuvas intensas que afetarão o Oeste paranaense e avançarão para outras regiões ao longo do dia. Embora haja uma leve queda nas temperaturas, as máximas continuarão acima dos 25°C.

Na quinta-feira, a intensidade das chuvas deve diminuir, mas ainda são esperadas pancadas isoladas em todo o Estado, especialmente no Oeste.

