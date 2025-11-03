Globo considera reprise de ‘O Outro Lado do Paraíso’ na programação

A Globo, após celebrar seu 60º aniversário com a reprise de novelas clássicas como Tieta, A Viagem e Rainha da Sucata, planeja trazer novelas mais recentes para sua programação em 2026. Entre os títulos cotados para o quadro Vale a Pena Ver de Novo, destaca-se O Outro Lado do Paraíso, uma produção de sucesso do autor Walcyr Carrasco, que foi exibida originalmente entre 2017 e 2018.

O Outro Lado do Paraíso conta com um elenco composto por Bianca Bin e Marieta Severo, e, apesar de começar com uma audiência modesta, a novela conseguiu se recuperar com mudanças significativas na trama. A audiência, que era de 36 pontos, saltou para 42 após a dramática volta da protagonista Clara, interpretada por Bianca Bin, que fez sua reentrada com a marcante frase: “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”. No final da novela, a média final foi de 38,6 pontos, culminando com picos de 48 pontos nos últimos capítulos, conforme dados de audiência.

As melhorias na narrativa foram essenciais para a virada do folhetim. A primeira fase da novela havia sido considerada lenta, levando a emissora a encurtar essa parte da história. O autor aproveitou a passagem de dez anos na trama para reformular personagens, eliminar algumas cenas e atenuar temas polêmicos. Essas mudanças resultaram em um enredo mais dinâmico e envolvente, refletindo a busca de Clara por vingança e justiça.

A trama é ambientada no Tocantins e gira em torno de Clara, uma mulher simples do Jalapão que se casa com Gael, interpretado por Sérgio Guizé, um herdeiro de uma influente família. A vilã da história, Sophia, vivida por Marieta Severo, tem interesses escusos nas esmeraldas das terras do avô de Clara. Para alcançar seus objetivos, Sophia internou Clara em um manicômio, mas a jovem retorna após dez anos, agora rica e determinada a recuperar seu filho, que foi criado pela cunhada Lívia, interpretada por Grazi Massafera. Clara conta com o apoio do advogado Patrick, vivido por Thiago Fragoso, em sua jornada de vingança e busca pelo que é seu.

Com todos esses elementos, O Outro Lado do Paraíso se consolidou como um dos grandes sucessos da televisão brasileira na última década, mantendo um tom folhetinesco que cativou o público.