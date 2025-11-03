Queimadas no Cerrado e Pantanal reduzem 70% em 2025

O Cerrado e o Pantanal de Mato Grosso do Sul apresentaram uma significativa redução nas queimadas em 2025, de acordo com um levantamento recente. Os dados mostram que o Pantanal teve a maior queda, com uma diminuição de 95% na área queimada, passando de 1,7 milhão de hectares no ano passado para apenas 89 mil hectares neste ano.

O levantamento cobre o período de 1º de janeiro a 2 de novembro de 2025 e utiliza informações do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No Cerrado, a situação também melhorou, com uma queda de 72,8% na área afetada, resultando em 58.786 hectares queimados em comparação aos 216.146 hectares do ano anterior.

As áreas protegidas também foram beneficiadas. As Unidades de Conservação registraram uma diminuição de 73,2% nos focos de incêndio, reduzindo a área queimada de 86.100 hectares para 23.100 hectares. As Terras Indígenas apresentaram a maior redução, com uma queda de 93,7%, e a Rede Amolar, no Pantanal, obteve uma redução de 89,3%.

Esse resultado positivo é atribuído ao trabalho do Corpo de Bombeiros Militar, que mobilizou mais de 1.245 profissionais ao longo do ano. Com a Operação Pantanal, que durou mais de 150 dias, a equipe recebeu apoio de bombeiros de outros estados, como Santa Catarina e Sergipe, durante a luta contra os incêndios.

No total, em 2024, o Pantanal teve 1.767.542 hectares queimados e 8.122 focos de calor. Em 2025, esses números caíram drasticamente para 89.138 hectares e 359 focos, uma redução de 95% nos incêndios. No Cerrado, o número de focos de calor também caiu, passando de 3.795 para 1.088, o que representa uma diminuição de 71,3%.

Esse panorama aponta uma melhora significativa na resposta a incêndios nos biomas da região, refletindo os esforços realizados em ações preventivas e de combate.