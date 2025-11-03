Rainha da sucata retorna ao ar com 14 pontos de audiência

A TV Globo anunciou o retorno da novela “Rainha da Sucata”, um clássico da teledramaturgia brasileira, como parte das celebrações de seus 60 anos. A história, que foi ao ar pela primeira vez em 1990, voltou a ser exibida na segunda-feira, 3 de novembro, no programa “Vale a Pena Ver de Novo”.

No primeiro capítulo, que foi transmitido entre 17h01 e 17h30, a novela alcançou uma média de 14 pontos de audiência, com pico de 15 pontos em seu melhor momento. No mesmo período, a concorrente Record ficou em segundo lugar com 5,5 pontos com a atração “Cidade Alerta”. Band e SBT empataram com 2,4 pontos cada.

“Rainha da Sucata” substitui “A Viagem”, dando sequência a uma série de reprises especiais que começaram com “Tieta”. Essas reapresentações têm como objetivo celebrar o aniversário da emissora e conectar diferentes gerações de telespectadores, consolidando a fidelidade do público no horário da tarde.

A trama é ambientada em São Paulo e aborda a disputa entre os novos-ricos e a elite tradicional em declínio. O enredo gira em torno de Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, uma mulher forte e ambiciosa que enriquece ao gerir um ferro-velho. Em contraposição, Laurinha Figueroa, vivida por Glória Menezes, retrata uma socialite que vê sua fortuna desaparecer, simbolizando a crise da aristocracia da cidade.

A novela combina drama e humor ácido, refletindo as mudanças sociais e econômicas em São Paulo durante os anos 90, uma característica marcante do autor Silvio de Abreu.

O elenco é estrelar, contando também com nomes como Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Marisa Orth, Andréa Beltrão, Maurício Mattar, Patrícia Pillar, Cleyde Yáconis, Lolita Rodrigues e Daniel Filho. Além disso, as primeiras semanas contarão com participações especiais de grandes nomes como Lima Duarte e Fernanda Montenegro.

A novela será exibida até sexta-feira, 7 de novembro, quando dividirá espaço com os capítulos finais de “A Viagem”. A partir da próxima semana, “Rainha da Sucata” ocupará sozinha o horário vespertino do “Vale a Pena Ver de Novo”.