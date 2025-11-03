Conversa com Bial será trocado por novo horário na edição especial

A emissora Globo planeja mudanças importantes em sua programação noturna. O talk-show “Conversa com Bial”, apresentado por Pedro Bial desde 2017, pode ser encerrado em dezembro. A Globo está avaliando uma nova proposta com o jornalista, que se tornaria um programa semanal, mais analítico e com um formato semelhante ao de “Na Moral”, exibido entre 2012 e 2014.

Três motivos principais estariam levando a essa decisão. Primeiro, a audiência do “Conversa com Bial” apresenta queda significativa nas madrugadas, o que prejudica sua performance em relação aos concorrentes. Segundo, o retorno comercial do programa não tem sido satisfatório, dificultando a continuidade de um formato diário que exige altos custos de produção, especialmente considerando o horário tardio em que é exibido. Por último, há uma dificuldade crescente em atrair grandes nomes para as entrevistas, o que limita o apelo do programa.

Embora a emissora reconheça a importância cultural e artística do “Conversa com Bial”, estudos internos realizados ao longo dos últimos meses indicam que o formato atual já não atende mais às expectativas.

Nos bastidores, a Globo e Bial estão em discussões para criar um novo programa semanal. Esta nova atração deverá ter uma curadoria mais cuidadosa das pautas, proporcionando mais tempo para a preparação e permitindo debates mais profundos e relevantes.

A expectativa é que o “Conversa com Bial” chegue ao fim em dezembro e seja substituído por um novo horário, atualmente dedicado à “Edição Especial”, que exibe a novela “Terra Nostra”, com grandes nomes do elenco como Thiago Lacerda, Ana Paula Arósio, Antônio Fagundes e Raul Cortez.