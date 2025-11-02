Notícias

Temporal com granizo causa falta de energia em bairros de Campo Grande

Autor Diogo Sobral
Temporal com granizo deixa bairros sem energia em Campo Grande
Postes ficaram pendurados pela fiação na Rua Tereza Garcês Paim (Foto: Direto das Ruas)

Meio Ambiente: Temporal Causa Danos em Campo Grande

Um forte temporal atingiu Campo Grande no domingo, 2 de novembro, provocando sérios transtornos em vários bairros da cidade. De acordo com informações, a chuva intensa, acompanhada de ventos fortes e granizo, começou por volta das 16h34, afetando principalmente as áreas do Conjunto Residencial Mata do Jacinto, Lagoa Dourada, Carandá Bosque e Jardim Panamá.

Os moradores relataram quedas de árvores e postes em diferentes regiões. Na Rua Surubim, no Bairro Lagoa Dourada, árvores se desprenderam e caíram sobre a via, danificando a rede elétrica e deixando muitos sem luz. Na Avenida Tereza Garcês Paim, localizada no Loteamento Cristo Redentor, dois postes também foram derrubados, causando ainda mais interrupções no fornecimento de energia.

A concessionária Energisa confirmou que está trabalhando de forma intensa para restabelecer a energia e que as equipes foram acionadas imediatamente para realizar reparos emergenciais. Até por volta das 21h30, o fornecimento de energia ainda não havia sido totalmente normalizado, levando os moradores a compartilharem imagens dos danos nas redes sociais.

Além dos problemas elétricos, a empresa destacou que as condições climáticas severas resultaram em danos significativos na rede elétrica da cidade. Apesar da gravidade da situação, nenhuma área foi completamente afetada, e o restabelecimento da energia está sendo feito gradativamente. Um levantamento completo dos danos será realizado após a conclusão dos reparos.

A população pode aguardar atualizações sobre a recuperação dos serviços e as medidas que serão tomadas para evitar futuras ocorrências semelhantes.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor