Temporal com granizo causa falta de energia em bairros de Campo Grande

Meio Ambiente: Temporal Causa Danos em Campo Grande

Um forte temporal atingiu Campo Grande no domingo, 2 de novembro, provocando sérios transtornos em vários bairros da cidade. De acordo com informações, a chuva intensa, acompanhada de ventos fortes e granizo, começou por volta das 16h34, afetando principalmente as áreas do Conjunto Residencial Mata do Jacinto, Lagoa Dourada, Carandá Bosque e Jardim Panamá.

Os moradores relataram quedas de árvores e postes em diferentes regiões. Na Rua Surubim, no Bairro Lagoa Dourada, árvores se desprenderam e caíram sobre a via, danificando a rede elétrica e deixando muitos sem luz. Na Avenida Tereza Garcês Paim, localizada no Loteamento Cristo Redentor, dois postes também foram derrubados, causando ainda mais interrupções no fornecimento de energia.

A concessionária Energisa confirmou que está trabalhando de forma intensa para restabelecer a energia e que as equipes foram acionadas imediatamente para realizar reparos emergenciais. Até por volta das 21h30, o fornecimento de energia ainda não havia sido totalmente normalizado, levando os moradores a compartilharem imagens dos danos nas redes sociais.

Além dos problemas elétricos, a empresa destacou que as condições climáticas severas resultaram em danos significativos na rede elétrica da cidade. Apesar da gravidade da situação, nenhuma área foi completamente afetada, e o restabelecimento da energia está sendo feito gradativamente. Um levantamento completo dos danos será realizado após a conclusão dos reparos.

A população pode aguardar atualizações sobre a recuperação dos serviços e as medidas que serão tomadas para evitar futuras ocorrências semelhantes.