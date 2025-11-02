Três pessoas feridas em briga no Ouro Verde

No início da noite de domingo (2), uma briga em Ponta Grossa resultou em três pessoas feridas. O incidente ocorreu na rua Esmeralda Verde, localizada no Jardim Ouro Verde, no bairro Colônia Dona Luiza.

Por volta das 18h15, um casal começou a discutir. Durante a discussão, o homem, de 39 anos, que segurava uma faca, acabou se ferindo quando sua companheira o empurrou, fazendo com que a lâmina o atingisse na região da barriga. Esse ferimento foi considerado o mais grave entre os envolvidos.

Após o incidente entre o casal, a mulher iniciou uma nova discussão com uma vizinha. Ambas estavam armadas com facas e, durante a briga, uma delas feriu a outra, atingindo a nuca da vizinha, de 30 anos, de forma superficial. A mulher que se feriu na briga fugiu do local, mesmo após ser atingida.

As vítimas receberam atendimento da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O homem gravemente ferido foi levado para o Hospital Regional, enquanto a vizinha foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos.