Erika Januza interpretará rainha africana em nova trama

A Globo está preparando uma nova novela para o horário das 18h, intitulada Nobreza do Amor. Essa produção, escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, busca integrar melodrama clássico com temas de representatividade e raízes culturais.

A atriz Érika Januza, que atualmente apresenta o programa Saia Justa no GNT e não atuava em novelas desde Verdades Secretas II em 2021, será a protagonista. Ela interpretará uma rainha africana que foge de seu lar junto com sua filha, vivida por Duda Santos. A história se passa num pano de fundo que liga a África ao Nordeste brasileiro.

A trama começa no continente africano, onde mãe e filha precisam escapar de um golpe que destitui a família real. Ao chegarem ao Nordeste, elas tentam reconstruir suas vidas, enfrentando desafios enquanto mesclam suas identidades e buscam um novo sentido de pertencimento. A narrativa pretende abordar temas como emoção, mitologia e crítica social, alinhando-se ao compromisso da emissora com a diversidade e a autenticidade cultural.

Lázaro Ramos será o principal vilão da história, e Nicolas Prattes interpretará outro antagonista. O herói da trama, que terá um romance com Duda Santos, será interpretado por Ronald Sotto. A direção-geral ficará a cargo de Pedro Peregrino, enquanto Gustavo Fernandez e Igor Verde completarão a equipe de direção.

A produção contará com cerca de 50 atores, incluindo talentos nordestinos. O elenco passará por um rigoroso treinamento que incluirá aulas de prosódia, dança e História, para garantir que a representação linguística e cultural seja precisa. As gravações da novela estão programadas para ocorrer no Rio Grande do Norte, onde as paisagens locais serão utilizadas como cenário para esta história que mistura amor e resistência.

Conforme o calendário da Globo, Nobreza do Amor está prevista para estrear em março de 2026, ocupando o espaço que atualmente é da novela Êta Mundo Melhor!.