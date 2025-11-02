SBT exibe ‘The Voice Brasil’ aos sábados e chega perto da Band

A decisão do SBT de continuar exibindo a reprise do programa “The Voice Brasil” aos sábados está gerando uma intensa disputa pela audiência. O programa, apresentado por Tiago Leifert, está competindo de perto com a Band, o que tem deixado o SBT em quarto lugar na classificação de audiência, com uma diferença de décimos.

No último fim de semana, o reality musical, que vai ao ar às 18h, registrou uma audiência que variou entre 2,5 e 3 pontos na Grande São Paulo, empatando tecnicamente com a Band. Em contrapartida, a Globo liderou a audiência com aproximadamente 16 pontos, e a Record ficou em segundo lugar com cerca de 6 pontos. Os números oficiais de audiência devem ser divulgados na próxima segunda-feira pelo Kantar Ibope Media.

A emissora de Silvio Santos acredita que a familiaridade do público com o formato e com Tiago Leifert pode ajudar a atrair mais espectadores, especialmente em um dia em que a audiência costuma ser mais volátil. Em 2025, cada ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a cerca de 77.488 lares, segundo os dados utilizados pelo mercado publicitário.

### Parceria com a Disney

Além da exibição na TV aberta, “The Voice Brasil” estreou uma parceria com o grupo Disney, fazendo a transmissão simultânea do programa no Disney+. Esta colaboração é um passo importante, pois une os públicos de diferentes plataformas, ampliando o alcance do programa.

O reality show também recebeu conteúdos exclusivos na plataforma de streaming, como bastidores e entrevistas com os jurados, para aumentar o engajamento e atingir uma nova geração de telespectadores que estão cada vez mais conectados. Essa estratégia representa um esforço do SBT para se adaptar às novas demandas de consumo de conteúdo e alcançar um público mais amplo.