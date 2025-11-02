presente emocionante fortalece laços familiares em MS

Quatro Gerações da Família Barbosa Representadas em Quadro Especial

Na sala de estar da casa de Antônio Barbosa, um quadro capta a essência do amor familiar e das gerações que se entrelaçam. Nela, Antônio, de 86 anos, segura uma foto do filho Mário, que está com o neto Maykon, que, por sua vez, segura o bisneto Caio. Esta representação simbólica reflete não apenas laços de sangue, mas uma forte conexão entre pais e filhos ao longo do tempo.

A ideia de criar essa imagem surgiu durante o batizado de Caio, em 2019, proposta por Ariane Barbosa, nora de Mário. Queria prestar uma homenagem à família e eternizar esse momento especial. O retrato se tornou um símbolo da união da família Barbosa, que é composta por seis filhos, dos quais dois já faleceram.

Mário, filho de Antônio, destaca a dedicação ao pai, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2023 e necessita de cuidados diários. Ele visita o pai todos os dias, auxiliando em suas necessidades básicas. “Ele é meu apoio. Nunca fica mais de dois dias sem vir aqui”, disse Antônio sobre o filho, que expressa seu amor e apoio.

Apesar do desabafo carinhoso de Antônio, sua esposa, Irene Gomes, interviu para reafirmar que todos os filhos merecem igual afeto. Mário, que cuida do pai com dedicação, considera suas ações parte de suas obrigações como filho. Para ele, atender às necessidades de um pai idoso é fundamental. “Sempre que alguém chama, a resposta é: ‘Já vou’”, conta Mário, ressaltando o cuidado que procura ter.

A ideia da foto foi inspirada em algo que Ariane viu em uma série de televisão. Durante o batizado, ela pensou que seria bonito registrar todos juntos. Uma amiga fotógrafa da família ajudou a colocar a ideia em prática, tirando a foto com todos os membros, exceto Antônio, que não conseguia segurá-la devido ao uso de muletas. Então, foi montada a imagem digitalmente.

Hoje, Caio, que está com sete anos, adora o quadro e demonstra interesse por tudo que envolve o espaço e imagens. Ele tem uma relação muito próxima com seu bisavô, proporcionando uma continuidade na tradição familiar de amor e união.

A história da família Barbosa é um exemplo bonito de como os laços familiares podem perdurar e se fortalecer ao longo do tempo, sempre celebrando a convivência e o carinho entre as gerações.