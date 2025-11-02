Mulher encontrada morta no Rio Tibagi em Ponta Grossa

Na madrugada deste domingo (2), o corpo de uma mulher foi encontrado às margens do Rio Tibagi, em Ponta Grossa. O cadáver, em avançado estado de decomposição, foi avistado por um pescador que, ao perceber a situação, imediatamente chamou o Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi registrada na região conhecida como Colônia Dona Luiza. Após a localização do corpo, equipes de resgate aquático realizaram a retirada da vítima do local.

Até o momento, a identidade da mulher não foi confirmada. Em seguida, as autoridades policiais, incluindo agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Paraná, foram acionadas para investigar o caso. O foco das investigações será determinar tanto a causa da morte quanto as circunstâncias que levaram o corpo a ser encontrado naquela localidade.

A Polícia Científica do Paraná também foi notificada para fazer o recolhimento do corpo e iniciar uma perícia. Essa análise será essencial para avançar na identificação da mulher. Mais informações sobre o caso podem ser divulgadas nas próximas horas, conforme as investigações prosseguem.