Grávida é esfaqueada em Paranaguá e bebê morre

Uma mulher de 31 anos, grávida de sete meses, foi morta com golpes de faca pelo marido na madrugada de sábado (1°), em Paranaguá, no litoral do estado. A vítima, identificada como Jéssica Rodrigues da Costa, foi socorrida e levada ao Hospital Regional do Litoral (HRL), mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, assim como o bebê que estava prestes a nascer.

O crime ocorreu na residência do casal, e após esfaquear a esposa, o suspeito, Juliano do Rosário Cerqueira, de 27 anos, fugiu do local, se escondendo em uma área de matagal. Porém, horas depois, ele se apresentou à polícia na Delegacia Cidadã e foi detido.

A Polícia Civil do Paraná está à frente das investigações para esclarecer as circunstâncias do crime. A comunidade local está abalada com a tragédia, que destaca a gravidade da violência doméstica, um problema recorrente em diversas regiões do país.

As autoridades buscam promover ações de conscientização para combater essa forma de violência e proteger as vítimas. A situação levanta a necessidade de apoio a mulheres que se encontram em situações semelhantes e a importância de denunciar agressões.