Delegação brasileira participa de encontro na Venezuela contra EUA

Na capital da Venezuela, Caracas, foi realizado nesta sexta-feira o Encontro Parlamentar do Grande Caribe em Defesa da Paz, promovido pelo governo de Nicolás Maduro. O evento reuniu legisladores de 14 países, com o objetivo de discutir a presença militar dos Estados Unidos na região e as ameaças que o país representa para a estabilidade da Venezuela e de outros países caribenhos. O deputado federal Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), participou do encontro como representante do Brasil.

Durante a abertura da reunião, o chanceler venezuelano, Iván Gil, destacou que a presença militar dos EUA, que inclui navios de guerra, submarinos nucleares e mísseis, é uma das maiores ameaças à paz na região. Ele também lembrou que essas agressões começaram há 26 anos, com a Revolução Bolivariana.

Gil enfatizou a importância do evento, afirmando que tanto os países caribenhos quanto muitos americanos se expressam contra o uso da força em um país soberano como a Venezuela. O secretário do Conselho Nacional pela Paz e Soberania, Jorge Rodríguez, também participou e anunciou que os parlamentares presentes assinaram um documento comprometendo-se a fortalecer os laços de solidariedade e a defesa do Caribe como uma região de paz. Além disso, eles se comprometeram a “difundir a verdade” sobre a situação na Venezuela.

O presidente Nicolás Maduro saudou os parlamentares e afirmou que os Estados Unidos têm como objetivo “roubar a maior reserva de petróleo do mundo”. Segundo ele, essa situação é parte de uma estratégia de ameaças e guerra psicológica por parte de Washington. Maduro ressaltou que o povo venezuelano continuará seu caminho em defesa de seu modelo democrático, mantendo a dignidade e a autonomia.

O presidente também agradeceu o apoio dos países latino-americanos, destacando a importância da solidariedade na luta pela soberania e independência da Venezuela. Ele concluiu mencionando que a luta pela paz e pela verdade é uma luta que une toda a América Latina e o Caribe.

O evento contou com a presença de representantes de Cuba, Belize, São Vicente e Granadinas, Granada, Dominica, Antígua e Barbuda, Nicarágua, Colômbia, México, Guatemala, Honduras, além do Brasil, Uruguai e Venezuela.