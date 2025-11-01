Angélica participa como jurada na ‘Dança dos Famosos’ deste domingo

A apresentadora Angélica será a jurada convidada na próxima edição do quadro “Dança dos Famosos”, que será exibido neste domingo (2) durante o programa “Domingão com Huck”. Neste episódio, Angélica terá a tarefa de avaliar dançarinos em performances de sertanejo. Além de sua participação como jurada, ela também terá a oportunidade de reencontrar seu marido, Luciano Huck, que apresenta o programa.

Angélica compartilhou que sua semana tem sido bastante movimentada, começando com sua participação no evento “Criança Esperança” e incluindo os desafios de apresentar um programa ao vivo. Ela expressou sua felicidade em retornar ao “Domingão com Huck”, um programa que ela considera especial, especialmente por possibilitar a apreciação de dançarinos talentosos.

Durante o programa, Angélica avaliara a dança de artistas como Allan Souza Lima, Álvaro, Duda Santos, Silvero Pereira e Wanessa. O episódio também trará uma apresentação ao vivo do cantor Zeca Pagodinho, que se apresentará com sua banda e receberá uma homenagem especial durante a exibição.

“Dança dos Famosos” é dirigido por Henrique Matias e faz parte da programação do “Domingão com Huck”, que conta com Luciano Huck como apresentador. A direção geral do programa fica a cargo de Clarissa Lopes, com Hélio Vargas na direção artística e Barbara Maia e Matheus Pereira na produção. Mônica Almeida é responsável pela direção de gênero do programa.