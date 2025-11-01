Trabalhador sofre queda do telhado do Detran-MS durante limpeza

Trabalhador sofre acidente ao limpar telhado do Detran-MS em Campo Grande

Na manhã deste sábado (1º), um trabalhador terceirizado da empresa Guatós caiu enquanto realizava serviços de limpeza no telhado do Detran-MS, situado na MS-80, no Conjunto José Abrão, em Campo Grande.

O acidente ocorreu por volta das 7h, durante a limpeza das calhas do Bloco 11. O funcionário perdeu o equilíbrio e caiu, ficando inconsciente por um breve período. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, prestando os primeiros socorros. Durante o atendimento inicial, os bombeiros identificaram que ele apresentava fraturas nos membros superiores e danos nos dentes.

Após os primeiros atendimentos, o trabalhador foi levado à Santa Casa de Campo Grande para uma avaliação médica completa. O Detran-MS informou que ele está consciente e não corre risco de vida, podendo receber alta ainda no mesmo dia. O trabalhador, que possui dois anos de experiência na função e treinamento adequado, é um funcionário que realiza esse tipo de serviço frequentemente.

O Detran-MS destacou que todos os protocolos de segurança do trabalho foram seguidos imediatamente após o acidente. A empresa Guatós, responsável pelos serviços de manutenção, também foi acionada e está dando apoio tanto ao trabalhador quanto à sua família.