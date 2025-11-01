Apostas na Mega da Virada começam neste sábado

A Mega da Virada 2025, concurso especial da Mega-Sena, promete ser um dos maiores prêmios da história, podendo chegar a R$ 1 bilhão, dependendo da arrecadação. As vendas de bilhetes começam neste sábado, 1º de dezembro, e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

Uma novidade importante é que, conforme uma decisão do Ministério da Fazenda, o percentual destinado ao prêmio principal da Mega da Virada aumentou de 62% para 90% do total arrecadado. Atualmente, o prêmio da faixa principal já está estimado em R$ 850 milhões, um valor que supera em mais de 33% o prêmio de R$ 635,4 milhões do ano passado.

Além disso, a partir de segunda-feira, 3 de dezembro, o horário para fazer apostas em todas as modalidades das Loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, será ampliado. Os apostadores poderão comprar seus bilhetes e bolões até as 20h30, uma hora a mais do que antes.

É importante ressaltar que o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso não haja ganhadores com os seis números, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa, que sorteia cinco números. Essa regra se aplica a todos os concursos especiais das Loterias Caixa.

Prepare-se, pois a expectativa é alta para este grande sorteio de fim de ano!