‘Dona de mim’ e ‘três graças’ empatam em audiência no Ibope

A nova novela das nove, “Três Graças”, está no ar há pouco mais de duas semanas e apresentou um desempenho comparável ao de “Dona de Mim”, que é exibida às 19h. Ambas as produções alcançaram médias de 22 pontos na Grande São Paulo, segundo informações recentemente divulgadas. Vale destacar que “Dona de Mim” já está há 27 semanas sendo exibida.

Desde sua estreia, “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, substituiu a novela “Vale Tudo”. Nos seus primeiros 12 capítulos, a trama acumulou uma média de 21,8 pontos, enquanto “Dona de Mim” registrou 21,6 pontos, com cerca de 160 episódios já no ar. Essa estabilidade inicial mostra que “Três Graças” está sendo bem recebida pelo público, embora ainda esteja ligeiramente abaixo da média de “Vale Tudo”, que alcançou 22,1 pontos nos mesmos 12 primeiros capítulos.

A novela “Três Graças” tem um total previsto de 179 capítulos e deve se manter na programação até 15 de maio de 2026, quando será substituída pela novela “Quem Ama, Cuida”. Por sua vez, “Dona de Mim” está prevista para terminar em 9 de janeiro de 2026, com 219 capítulos, e será sucedida por “Coração Acelerado”.

A autoria de “Três Graças” inclui não apenas Aguinaldo Silva, mas também Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios. A produção é de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Já “Dona de Mim”, criada por Rosane Svartman, tem colaborado com uma equipe de escritores e é dirigida artisticamente por Allan Fiterman, com produção de Mariana Pinheiro.

Ambas as novelas possuem a direção de gênero de José Luiz Villamarim, o que proporciona uma coerência estética e narrativa nas produções da emissora durante os horários nobres.