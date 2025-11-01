Ludmilla e Arnaldo Antunes recebem homenagem no ‘Altas Horas’

Neste sábado, 1º de novembro, o programa Altas Horas, sob a apresentação de Serginho Groisman, homenageou duas importantes figuras da música brasileira: Ludmilla e Arnaldo Antunes. A edição destacou a diversidade dos estilos musicais, incluindo pop, funk, rock e poesia, e também trouxe lembranças especiais da televisão através do quadro "Memória Altas Horas", que prestou tributo a Hermeto Pascoal.

Ludmilla e sua trajetória musical

No palco Milton Nascimento, a cantora Ludmilla fez uma retrospectiva de sua carreira, que começou desde a infância. Ela relembrou seu sonho de se tornar artista, apresentando sucessos como “Hoje”, “Paraíso” — dedicada à sua esposa Brunna e à filha Zuri — e “Cam Girl”, uma colaboração internacional com a cantora Victoria Monét.

Entre os convidados, Priscilla celebrou 20 anos de carreira e fez uma apresentação da música “Maldivas” com Ludmilla. O grupo Fat Family também animou a plateia com a canção “Jeito Sexy”, uma referência musical relevante para Ludmilla. O trapper Veigh, que já trabalhou com Ludmilla na faixa “Sim ou Não”, compartilhou suas lembranças: “Comecei rimando na escola. Graças a Deus, a música abriu muitas portas.”

Arnaldo Antunes e sua versatilidade

No palco Rita Lee, Arnaldo Antunes explorou sua ampla trajetória que combina música, poesia e artes visuais. Ele expressou sua conexão com a poesia, afirmando que sempre transitou por esse universo de forma natural, seja em livros ou em canções. Durante o programa, ele interpretou faixas emblemáticas como “A Casa É Sua” e “Tire Seu Passado da Frente”.

Arnaldo também teve a companhia de Paulo Miklos e Samuel Rosa, relembrando o clássico “Comida”, famoso na época em que faziam parte dos Titãs. Paulo compartilhou sua longa amizade com Arnaldo, dizendo: “Conheço o Arnaldo desde os 14 anos. Crescemos e aprendemos lado a lado.” Samuel elogiou a contribuição de Arnaldo para a música brasileira, afirmando que ele trouxe a poesia para esse universo.

Colaborações e homenagem a Hermeto Pascoal

Uma das surpresas da noite foi a apresentação inédita de Zélia Duncan ao lado de Arnaldo, cantando “Alma”, uma canção que ele compôs em parceria com Pepeu Gomes. Zélia comentou sobre a importância desse dueto: “Ganhei essa música há uns 20 anos e só agora estamos cantando juntos.” Ana Frango Elétrico também fez uma performance com Paulo Miklos, apresentando “Pra Não Falar Mal” e reforçando o espírito colaborativo do programa.

Para encerrar a edição, o quadro "Memória Altas Horas" prestou uma homenagem a Hermeto Pascoal, lembrando momentos marcantes em seus 25 anos de trajetória no programa. Essa celebração não apenas homenageou os artistas, mas também destacou a riqueza da música brasileira e seu impacto cultural ao longo das décadas.