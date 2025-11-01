Leticia Colin viverá heroína em ‘Quem ama cuida’

Letícia Colin foi confirmada como a protagonista da nova novela “Quem Ama Cuida”, a próxima atração das nove da Globo, escrita por Walcyr Carrasco. A atriz assumirá o papel principal na produção, que estreia em maio de 2026 e sucederá “Três Graças”.

Letícia irá gravar “Quem Ama Cuida” logo após finalizar as filmagens da série “Último Lance”, que trata sobre o mundo do futebol e tem Cauã Reymond como um de seus protagonistas.

O papel de Adriana, a heroína da trama, chegou a ser oferecido a Camila Queiroz. Porém, a atriz, que está no oitavo mês de gestação, não conseguiu fechar contrato com a emissora. Outros nomes como Giullia Buscacio e Isis Valverde também foram considerados, mas Letícia foi a escolhida.

### A História de “Quem Ama Cuida”

A novela é um drama romântico que mistura elementos de suspense e críticas sociais. A história acompanha Adriana, uma cuidadora de idosos que começa a trabalhar para o milionário Rogério Brandão. Ele é um homem solitário e temperamental, cercado por familiares ambiciosos.

Ao longo da trama, Adriana e Rogério desenvolvem uma relação de amizade que se transforma em amor. Rogério decide se casar com Adriana e a nomeia como herdeira de sua fortuna. Essa escolha gera a fúria de sua família e culmina em um crime misterioso.

Após ser injustamente acusada de assassinar seu marido, Adriana é condenada e passa seis anos na prisão. Ao ser libertada, ela contará com a ajuda de Pedro, filho do advogado que atuou em seu caso, para provar sua inocência e buscar vingança.

### Elenco e Bastidores

Isabel Teixeira foi anunciada como a grande vilã da novela durante o evento Upfront Globo 2025. Outros atores que estão em negociação para o elenco incluem Bianca Bin, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini e Mariana Ximenes. O renomado Antonio Fagundes também está em conversações para uma participação especial.

O roteiro é escrito por Walcyr Carrasco em parceria com Wendell Bendelack, que estará fazendo sua estreia como coautor na faixa das nove, após trabalhar em “Cara e Coragem”. A direção artística ainda não foi confirmada, mas a novela deve seguir o estilo ágil e acessível de Carrasco, abordando temas como ambição, injustiça, perdão e recomeço.

As gravações de “Quem Ama Cuida” estão previstas para ter início no final de janeiro de 2026.