Jogos decisivos deste sábado, 1º, que você não pode perder

Esportes: Copa Pelezinho de Futsal Atraí Público com Três Jogos Neste Sábado

Neste sábado, 1º de novembro, o Ginásio Pelezinho/União dos Sargentos será palco de mais uma rodada da 33ª edição da Copa Pelezinho de Futsal. A competição, que reúne 27 equipes de quatro cidades do Mato Grosso do Sul, celebra os 39 anos da Escolinha Pelezinho, conhecida por incentivar a prática esportiva entre crianças.

A rodada contará com três partidas que prometem agitar o público presente, levantando a tradição de jogos aos sábados pela manhã. O jogo mais esperado é o do Sub-6, onde a Escolinha Bayern enfrentará a Pelezinho. Essa partida será decisiva, pois a vitória garantirá uma vaga na final da categoria.

Além do confronto da Sub-6, haverá jogos nas categorias Sub-10 e Sub-12. As partidas começam cedo e prometem muita animação. A programação da rodada deste sábado inclui:

8h00 : A.A. Pelezinho x Escolinha Bayern (Sub-12)

: A.A. Pelezinho x Escolinha Bayern (Sub-12) 8h50 : Ribas do Rio Pardo x E.C. Futlec/Nova Alvorada (Sub-12)

: Ribas do Rio Pardo x E.C. Futlec/Nova Alvorada (Sub-12) 9h30: Chelsea Brasil x Escolinha Bayern (Sub-6)

A Copa Pelezinho não é apenas um torneio, mas uma oportunidade importante de lazer e interação entre os jovens atletas e suas famílias. O evento também promove o esporte como um meio de socialização e desenvolvimento pessoal para as crianças participantes.

Os torcedores que comparecerem ao ginásio encontrarão um ambiente acolhedor e animado, onde a paixão pelo futsal se une à celebração das conquistas da Escolinha Pelezinho.