Audiência do último boa noite de Bonner no ‘Jornal Nacional’

Na noite de sexta-feira, 31 de outubro, William Bonner fez sua última apresentação no Jornal Nacional, após quase 30 anos à frente do telejornal. Ele ocupou a bancada por 29 anos, sendo 26 deles como editor-chefe. A despedida foi marcada por um momento emocionante, no qual Bonner se despediu ao lado de Renata Vasconcellos e passou oficialmente a condução do telejornal para César Tralli, que começará a nova função na próxima segunda-feira, 3 de novembro.

Durante essa edição especial, Bonner e Renata receberam César Tralli, um jornalista com 32 anos de experiência na Globo. Ele já trabalhou em diversas áreas do jornalismo, atuando como repórter investigativo, correspondente internacional em Londres e apresentador de telejornais locais, além do trabalho na rede.

Embora a expectativa fosse de uma alta audiência devido à despedida de Bonner, os números não foram surpreendentes. De acordo com dados preliminares da Kantar Ibope Media, o Jornal Nacional registrou uma média de 23,7 pontos na Grande São Paulo, número semelhante ao das quatro semanas anteriores. No período das 20h30 às 21h45, o telejornal teve uma participação (share) de 38,34% entre as televisões ligadas na região.

A emissora Record ficou em segundo lugar com 6,0 pontos, somando a audiência do Jornal da Record e da novela Mãe. O SBT ocupou a terceira posição, com 2,9 pontos, exibindo seu principal telejornal e a novela A.Mar. A Band obteve 1,3 ponto com Cruel Istambul e Show da Fé, enquanto a TV Cultura marcou 0,4 ponto com Opinião e o Jornal da Cultura.

Vale destacar que em 2025, cada ponto de audiência na Grande São Paulo representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados, um indicador importante para o mercado publicitário avaliar o alcance das atrações na televisão.