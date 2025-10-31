Notícias

Números consolidados de 30 de outubro de 2025

Autor Rodrigo Campos
Cena da novela Três Graças. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 30/10/2025

Na noite do dia 30 de outubro de 2025, a novela "Três Graças" enfrentou desafios em termos de audiência, registrando índices inferiores aos obtidos pelo "Jornal Nacional" e também à sua concorrente "Dona de Mim". Isso gerou preocupação na emissora responsável pela produção da novela, uma vez que a expectativa era de um desempenho mais forte.

Por outro lado, a Record teve motivos para comemorar. A novela turca "Mãe" conseguiu manter sua audiência estável, superando a atração mexicana "A.Mar", que é exibida pelo SBT. A estabilidade de "Mãe" é vista como um fator positivo para a programação da Record, especialmente em um cenário competitivo.

Um dos destaques da noite foi o programa "A Fazenda 17", que garantiu a liderança de audiência por 50 minutos. Durante esse período, o reality show conseguiu superar duas produções da Globo: "This Is Us" e o "Jornal da Globo". Isso indica que o formato continua atraindo uma grande quantidade de telespectadores, consolidando seu sucesso na grade da Record.

Na manhã do dia 30, o programa "Fala Brasil" teve seu melhor desempenho do ano, mostrando uma receptividade positiva do público. Esse resultado é relevante para a Record, que busca fortalecer sua presença nas transmissões matutinas.

A tabela abaixo apresenta os números finais de audiência das emissoras na data mencionada:

Audiência de 30 de Outubro de 2025:

Globo:

  • Hora Um: 4,4
  • Bom Dia SP: 8,9
  • Bom Dia Brasil: 10,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 8,0
  • Mais Você: 8,3
  • SP1: 11,1
  • Globo Esporte: 10,6
  • Jornal Hoje: 11,8
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,3
  • Sessão da Tarde: Soul Surfer: 10,7
  • SPTV: 13,3
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,0
  • Êta Mundo Melhor!: 20,4
  • SP2: 21,7
  • Dona de Mim: 23,0
  • Jornal Nacional: 25,4
  • Três Graças: 22,4
  • Rensga Hits! 3: 11,8
  • This is Us: Histórias de Família: 6,6
  • Jornal da Globo: 6,2
  • Conversa com Bial: 4,4
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,8
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 2,2
  • Balanço Geral Manhã II: 3,5
  • Balanço Geral Manhã SP: 4,3
  • Fala Brasil: 5,0
  • Hoje em Dia: 4,6
  • Balanço Geral SP: 5,6
  • The Love School: 6,2
  • Balanço Geral SP: 7,0
  • A Escrava Isaura: 4,2
  • Cidade Alerta: 3,8
  • Cidade Alerta SP: 7,1
  • Jornal da Record: 7,0
  • Mãe: 6,8
  • Reis: O Pecado: 5,0
  • A Fazenda 17: 6,9
  • Jornal da Record 24h: 3,1
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,0

SBT:

  • SBT Manhã: 2,4
  • SBT Manhã 2ª Edição: 3,0
  • Bom Dia & Cia: 1,8
  • Primeiro Impacto: 2,8
  • Alô Você: 2,8
  • Maria do Bairro: 3,2
  • Rubi: 2,6
  • Fofocalizando: 2,8
  • Casos de Família: 2,6
  • Aqui Agora: 2,6
  • Coração Indomável: 3,0
  • SBT Brasil: 3,9
  • A.Mar: 3,0
  • Programa do Ratinho: 3,7
  • A Praça é Nossa: 4,3
  • The Noite: 2,5
  • Operação Mesquita: 1,5
  • SBT Podnight: 1,2
  • SBT Notícias: 1,3
  • SBT Manhã Madrugada: 1,9

Band:

  • Jornal BandNews: 0,2
  • Valor da Vida: 0,1
  • AgroBand: 0,1
  • Bora Brasil SP: 0,3
  • Bora Brasil: 0,4
  • Jogo Aberto: 1,7
  • Jogo Aberto SP: 2,7
  • Os Donos da Bola: 1,9
  • Melhor da Tarde: 1,1
  • Brasil Urgente: 2,8
  • Brasil Urgente SP: 3,8
  • Jornal da Band: 3,7
  • Cruel Istambul: 1,6
  • Show da Fé: 0,3
  • Perrengue do Dia: 0,6
  • Melhor da Noite: 0,6
  • Jornal da Noite: 0,5
  • Esporte Total: 0,7

RedeTV!

  • Manhã com Você: 0,1
  • Fica com a Gente: 0,1
  • Bola na Rede: 0,1
  • A Tarde é Sua: 1,1
  • Brasil do Povo: 0,3
  • RedeTV! News: 0,4
  • Show da Fé: 0,2
  • Rapidinhas da Fama: 0,4
  • TV Fama: 0,6
  • Operação de Risco (reapresentação): 1,0
  • É Notícia: 0,3
  • Leitura Dinâmica: 0,1
  • Jogo na Tela: 0,1
  • Madrugada Animada: 0,1

Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo, e esses dados são importantes para o setor publicitário.





