Números consolidados de 30 de outubro de 2025

Na noite do dia 30 de outubro de 2025, a novela "Três Graças" enfrentou desafios em termos de audiência, registrando índices inferiores aos obtidos pelo "Jornal Nacional" e também à sua concorrente "Dona de Mim". Isso gerou preocupação na emissora responsável pela produção da novela, uma vez que a expectativa era de um desempenho mais forte.

Por outro lado, a Record teve motivos para comemorar. A novela turca "Mãe" conseguiu manter sua audiência estável, superando a atração mexicana "A.Mar", que é exibida pelo SBT. A estabilidade de "Mãe" é vista como um fator positivo para a programação da Record, especialmente em um cenário competitivo.

Um dos destaques da noite foi o programa "A Fazenda 17", que garantiu a liderança de audiência por 50 minutos. Durante esse período, o reality show conseguiu superar duas produções da Globo: "This Is Us" e o "Jornal da Globo". Isso indica que o formato continua atraindo uma grande quantidade de telespectadores, consolidando seu sucesso na grade da Record.

Na manhã do dia 30, o programa "Fala Brasil" teve seu melhor desempenho do ano, mostrando uma receptividade positiva do público. Esse resultado é relevante para a Record, que busca fortalecer sua presença nas transmissões matutinas.

A tabela abaixo apresenta os números finais de audiência das emissoras na data mencionada:

Audiência de 30 de Outubro de 2025:

Globo:

Hora Um: 4,4

Bom Dia SP: 8,9

Bom Dia Brasil: 10,7

Encontro com Patrícia Poeta: 8,0

Mais Você: 8,3

SP1: 11,1

Globo Esporte: 10,6

Jornal Hoje: 11,8

Edição Especial: Terra Nostra: 12,3

Sessão da Tarde: Soul Surfer: 10,7

SPTV: 13,3

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,0

Êta Mundo Melhor!: 20,4

SP2: 21,7

Dona de Mim: 23,0

Jornal Nacional: 25,4

Três Graças: 22,4

Rensga Hits! 3: 11,8

This is Us: Histórias de Família: 6,6

Jornal da Globo: 6,2

Conversa com Bial: 4,4

Dona de Mim (reapresentação): 3,8

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Record:

Balanço Geral Manhã: 2,2

Balanço Geral Manhã II: 3,5

Balanço Geral Manhã SP: 4,3

Fala Brasil: 5,0

Hoje em Dia: 4,6

Balanço Geral SP: 5,6

The Love School: 6,2

Balanço Geral SP: 7,0

A Escrava Isaura: 4,2

Cidade Alerta: 3,8

Cidade Alerta SP: 7,1

Jornal da Record: 7,0

Mãe: 6,8

Reis: O Pecado: 5,0

A Fazenda 17: 6,9

Jornal da Record 24h: 3,1

Fala Que Eu Te Escuto: 1,0

SBT:

SBT Manhã: 2,4

SBT Manhã 2ª Edição: 3,0

Bom Dia & Cia: 1,8

Primeiro Impacto: 2,8

Alô Você: 2,8

Maria do Bairro: 3,2

Rubi: 2,6

Fofocalizando: 2,8

Casos de Família: 2,6

Aqui Agora: 2,6

Coração Indomável: 3,0

SBT Brasil: 3,9

A.Mar: 3,0

Programa do Ratinho: 3,7

A Praça é Nossa: 4,3

The Noite: 2,5

Operação Mesquita: 1,5

SBT Podnight: 1,2

SBT Notícias: 1,3

SBT Manhã Madrugada: 1,9

Band:

Jornal BandNews: 0,2

Valor da Vida: 0,1

AgroBand: 0,1

Bora Brasil SP: 0,3

Bora Brasil: 0,4

Jogo Aberto: 1,7

Jogo Aberto SP: 2,7

Os Donos da Bola: 1,9

Melhor da Tarde: 1,1

Brasil Urgente: 2,8

Brasil Urgente SP: 3,8

Jornal da Band: 3,7

Cruel Istambul: 1,6

Show da Fé: 0,3

Perrengue do Dia: 0,6

Melhor da Noite: 0,6

Jornal da Noite: 0,5

Esporte Total: 0,7

RedeTV!

Manhã com Você: 0,1

Fica com a Gente: 0,1

Bola na Rede: 0,1

A Tarde é Sua: 1,1

Brasil do Povo: 0,3

RedeTV! News: 0,4

Show da Fé: 0,2

Rapidinhas da Fama: 0,4

TV Fama: 0,6

Operação de Risco (reapresentação): 1,0

É Notícia: 0,3

Leitura Dinâmica: 0,1

Jogo na Tela: 0,1

Madrugada Animada: 0,1

Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo, e esses dados são importantes para o setor publicitário.