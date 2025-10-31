Números consolidados de 30 de outubro de 2025

Na noite do dia 30 de outubro de 2025, a novela "Três Graças" enfrentou desafios em termos de audiência, registrando índices inferiores aos obtidos pelo "Jornal Nacional" e também à sua concorrente "Dona de Mim". Isso gerou preocupação na emissora responsável pela produção da novela, uma vez que a expectativa era de um desempenho mais forte.
Por outro lado, a Record teve motivos para comemorar. A novela turca "Mãe" conseguiu manter sua audiência estável, superando a atração mexicana "A.Mar", que é exibida pelo SBT. A estabilidade de "Mãe" é vista como um fator positivo para a programação da Record, especialmente em um cenário competitivo.
Um dos destaques da noite foi o programa "A Fazenda 17", que garantiu a liderança de audiência por 50 minutos. Durante esse período, o reality show conseguiu superar duas produções da Globo: "This Is Us" e o "Jornal da Globo". Isso indica que o formato continua atraindo uma grande quantidade de telespectadores, consolidando seu sucesso na grade da Record.
Na manhã do dia 30, o programa "Fala Brasil" teve seu melhor desempenho do ano, mostrando uma receptividade positiva do público. Esse resultado é relevante para a Record, que busca fortalecer sua presença nas transmissões matutinas.
A tabela abaixo apresenta os números finais de audiência das emissoras na data mencionada:
Audiência de 30 de Outubro de 2025:
Globo:
- Hora Um: 4,4
- Bom Dia SP: 8,9
- Bom Dia Brasil: 10,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 8,0
- Mais Você: 8,3
- SP1: 11,1
- Globo Esporte: 10,6
- Jornal Hoje: 11,8
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,3
- Sessão da Tarde: Soul Surfer: 10,7
- SPTV: 13,3
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,0
- Êta Mundo Melhor!: 20,4
- SP2: 21,7
- Dona de Mim: 23,0
- Jornal Nacional: 25,4
- Três Graças: 22,4
- Rensga Hits! 3: 11,8
- This is Us: Histórias de Família: 6,6
- Jornal da Globo: 6,2
- Conversa com Bial: 4,4
- Dona de Mim (reapresentação): 3,8
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1
Record:
- Balanço Geral Manhã: 2,2
- Balanço Geral Manhã II: 3,5
- Balanço Geral Manhã SP: 4,3
- Fala Brasil: 5,0
- Hoje em Dia: 4,6
- Balanço Geral SP: 5,6
- The Love School: 6,2
- Balanço Geral SP: 7,0
- A Escrava Isaura: 4,2
- Cidade Alerta: 3,8
- Cidade Alerta SP: 7,1
- Jornal da Record: 7,0
- Mãe: 6,8
- Reis: O Pecado: 5,0
- A Fazenda 17: 6,9
- Jornal da Record 24h: 3,1
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,0
SBT:
- SBT Manhã: 2,4
- SBT Manhã 2ª Edição: 3,0
- Bom Dia & Cia: 1,8
- Primeiro Impacto: 2,8
- Alô Você: 2,8
- Maria do Bairro: 3,2
- Rubi: 2,6
- Fofocalizando: 2,8
- Casos de Família: 2,6
- Aqui Agora: 2,6
- Coração Indomável: 3,0
- SBT Brasil: 3,9
- A.Mar: 3,0
- Programa do Ratinho: 3,7
- A Praça é Nossa: 4,3
- The Noite: 2,5
- Operação Mesquita: 1,5
- SBT Podnight: 1,2
- SBT Notícias: 1,3
- SBT Manhã Madrugada: 1,9
Band:
- Jornal BandNews: 0,2
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,1
- Bora Brasil SP: 0,3
- Bora Brasil: 0,4
- Jogo Aberto: 1,7
- Jogo Aberto SP: 2,7
- Os Donos da Bola: 1,9
- Melhor da Tarde: 1,1
- Brasil Urgente: 2,8
- Brasil Urgente SP: 3,8
- Jornal da Band: 3,7
- Cruel Istambul: 1,6
- Show da Fé: 0,3
- Perrengue do Dia: 0,6
- Melhor da Noite: 0,6
- Jornal da Noite: 0,5
- Esporte Total: 0,7
RedeTV!
- Manhã com Você: 0,1
- Fica com a Gente: 0,1
- Bola na Rede: 0,1
- A Tarde é Sua: 1,1
- Brasil do Povo: 0,3
- RedeTV! News: 0,4
- Show da Fé: 0,2
- Rapidinhas da Fama: 0,4
- TV Fama: 0,6
- Operação de Risco (reapresentação): 1,0
- É Notícia: 0,3
- Leitura Dinâmica: 0,1
- Jogo na Tela: 0,1
- Madrugada Animada: 0,1
Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo, e esses dados são importantes para o setor publicitário.