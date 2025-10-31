‘A Fazenda 17’ lidera audiência em SP, superando concorrentes

Na quinta-feira, 30 de outubro, o reality show “A Fazenda 17” conquistou um bom desempenho na audiência, liderando por 50 minutos em São Paulo. O programa superou a concorrência em dois momentos: fez 7,2 pontos contra 6,6 de “This Is Us” e 6,7 pontos contra 6,0 do “Jornal da Globo”.

Durante sua exibição, que ocorreu das 22h29 às 0h07, “A Fazenda 17” registrou uma média de 6,9 pontos, com pico de 7,6 e 14,2% de share. O SBT ficou em terceiro lugar, marcando apenas 4,1 pontos. No Rio de Janeiro, o reality também alcançou bons números, registrando 6,0 pontos de média e compartilhando 11,7% do público, com um pico de 6,8. O programa ficou em primeiro lugar por 4 minutos, antes de garantir a vice-liderança.

Em um momento decisivo da noite, Will Guimarães foi eliminado ao vivo, recebendo 27,12% dos votos. Com isso, seus colegas de competição, Creo e Fabiano, continuam na disputa.

“A Fazenda 17” é exibido diariamente às 22h30, sob a apresentação de Adriane Galisteu. A produção é da Teleimage, com direção geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities sob responsabilidade de Rodrigo Carelli.