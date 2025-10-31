‘Jornal Hoje’ aumenta audiência com troca de apresentadores

A transição no comando do Jornal Hoje, da Globo, gerou um aumento significativo na audiência do telejornal. Na última quinta-feira, 30 de outubro, a atração registrou 11,8 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse foi o melhor resultado em uma quinta-feira nos últimos dois meses, refletindo o interesse do público na mudança de apresentadores.

A despedida de César Tralli e a chegada de Roberto Kovalick na bancada foram os principais fatores desse crescimento. Ao longo da mesma noite, o Jornal Nacional, que também está passando por mudanças, alcançou 25,4 pontos na capital paulista, consolidando-se como a atração mais assistida da televisão brasileira nesse dia.

Na manhã anterior, o telejornal Hora 1, que agora é apresentado por Tiago Scheuer, registrou 4,4 pontos de audiência, também representando uma fase de transição em sua apresentação.

Cada ponto em termos de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo, de acordo com a Kantar Ibope Media.

À noite, foi anunciada a cerimônia de passagem do bastão entre William Bonner e César Tralli, que assume a bancada do Jornal Nacional de forma definitiva a partir da próxima segunda-feira, 3 de novembro, ao lado de Renata Vasconcellos. Essa mudança marca a continuidade de uma nova fase para os telejornais da Globo.