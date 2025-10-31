Athletico pode mudar time para enfrentar o Goiás

O Athletico Paranaense já está em Goiânia, onde intensifica os últimos preparativos para mais uma partida decisiva na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. O time enfrenta o Goiás neste sábado, dia 1º de outubro, às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro, em um jogo da 35ª rodada da competição. A delegação chegou à capital goiana na noite de quinta-feira, 30 de setembro, e realizará um treino final na tarde desta sexta-feira, 31 de setembro.

Antes da viagem, a equipe fez um último treinamento em Curitiba, no Centro de Treinamento Caju, na manhã da quinta-feira. Uma das principais novidades desse treinamento foi o retorno do lateral-esquerdo Lucas Esquivel, que se recuperou de uma lesão e está à disposição do treinador Odair Hellmann.

Além de Esquivel, o técnico poderá contar com os jogadores Viveros e Zapelli, que estavam suspensos na última partida e agora voltam ao time. No entanto, o Athletico não contará com o meia Dudu, que sentiu desconforto muscular e ficará em Curitiba, e com o atacante Alan Kardec, que está suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos. Há uma expectativa sobre qual formação Odair Hellmann escolherá para o jogo, se optará por um esquema defensivo com três zagueiros ou manterá o 4-2-4.

No campo, a equipe deve se apresentar com a seguinte formação: Santos no gol; Terán, Aguirre (ou Luiz Fernando) e Arthur Dias na defesa; Benavídez, Felipinho, Zapelli e Léo Derik no meio de campo; e Mendoza, Julimar e Viveros no ataque.

O jogo é importante para a trajetória do Athletico na Série B, e a equipe busca consolidar ainda mais sua posição na competição.