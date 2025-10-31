João Silva participa de aventura nos Emirados Árabes sábado

Neste sábado, dia 1º, a atração do SBT, Programa do João, trará uma edição cheia de emoção, tanto no estúdio quanto nas telonas. O programa será exibido à meia-noite, logo após o Sabadou com Virgínia, e destaca um dos quadros mais populares: Duelo de Gerações. Este segmento reúne pais e filhos em uma disputa que promete repleta de memórias e humor.

Uma disputa afetiva entre gerações

Nesta edição, duas equipes familiares competirão. No Time Raiz, estarão Milene Domingues, reconhecida como a "rainha das embaixadinhas", e Marcos Quintela, que fez parte do famoso grupo Dominó nos anos 1980. Do outro lado, no Time Enzo, os filhos dos participantes entrarão em cena: Ronald, que é DJ e produtor musical, e Pietra Quintela, atriz conhecida pelas suas atuações em As Aventuras de Poliana e Poliana Moça.

O formato do quadro é leve e divertido, combinando lembranças, histórias de carreira e diferentes perspectivas, mostrando como gerações distintas podem se divertir e se inspirar mutuamente.

João Silva desbrava o deserto de Dubai

Enquanto isso, o apresentador João Silva continua sua aventura pelos Emirados Árabes Unidos. No episódio deste sábado, ele enfrentará um emocionante rali nas dunas do deserto de Dubai. Além disso, João visitará um zoológico particular, que é mantido por um sheik da região e abriga diversas espécies raras. Essa visita não apenas promete entretenimento, mas também servirá como ponto de partida para discussões sobre preservação ambiental, cultura árabe e o cotidiano em uma das regiões mais prósperas do Oriente Médio.

O Programa do João irá ao ar à meia-noite deste sábado, logo após o Sabadou com Virgínia, e traz uma combinação de entretenimento e aprendizado, trazendo à tona temas importantes de uma forma acessível e divertida.