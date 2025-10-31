Últimas finais de campeonato entre Palmeiras e Flamengo

Flamengo e Palmeiras, dois dos maiores times de futebol do Brasil e da América do Sul, se enfrentarão novamente em uma grande final no dia 29 de novembro. A partida será pela CONMEBOL Libertadores e revive a disputa que ocorreu em 2021, quando o Palmeiras saiu campeão.

Historicamente, as duas equipes já se enfrentaram em finais cinco vezes. A última delas aconteceu na Supercopa do Brasil, em 2023, em Brasília, onde o Palmeiras venceu por 4 a 3. No total, o Palmeiras leva a melhor nessas decisões, com três títulos, enquanto o Flamengo tem dois. Além disso, o Verdão venceu as duas últimas finais contra o rival carioca.

Aqui estão as finais anteriores entre Palmeiras e Flamengo:

– Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, 1992: Palmeiras campeão

– Copa Mercosul, 1999: Flamengo campeão

– Supercopa do Brasil, 2021: Flamengo campeão

– Libertadores, 2021: Palmeiras campeão

– Supercopa do Brasil, 2023: Palmeiras campeão

Com Abel Ferreira no comando, o Palmeiras também tem se destacado em confrontos diretos, com dois títulos sob seu comando contra um do Flamengo.

No Campeonato Brasileiro, os dois times estão na disputa pelo título, com o Palmeiras liderando e o Flamengo ocupando a segunda colocação. Nos últimos dois jogos entre eles, o Flamengo saiu vencedor: 2 a 0 no Allianz Parque e 3 a 2 no Maracanã.

Um momento marcante na última final da Libertadores foi o gol do título do Palmeiras, feito por Deyverson na prorrogação, após um erro do então jogador do Flamengo, Andreas Pereira. Desde então, Andreas se transferred para o Palmeiras e agora quer ajudar o Verdão a conquistar mais uma taça.

Com a possibilidade de um tetracampeão em jogo, a expectativa é enorme para essa final, que promete ser um dos grandes eventos do futebol sul-americano. As torcidas de Palmeiras e Flamengo aguardam ansiosamente para saber quem levará o troféu para casa.