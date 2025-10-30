Mel Maia comenta maturidade e empoderamento em ‘Os Donos do Jogo’

A atriz Mel Maia participou do novo episódio do videocast “Na Palma da Mari”, apresentado por Mari Palma. Junto com ela, estiveram o ator André Lamoglia e o diretor Heitor Dhalia, que discutiram os detalhes da série “Os Donos do Jogo”. Essa produção da HBO Max explora o universo do jogo do bicho, trazendo uma visão moderna sobre poder, estética e identidade cultural.

Durante a conversa, Mel Maia falou sobre a experiência de interpretar sua primeira personagem adulta, Mirna. A atriz exprimiu sua empolgação ao atuar ao lado de veteranos da indústria, afirmando que foi uma experiência única e gratificante. Ela também destacou a relevância da mulher na série, que se passa em um ambiente predominantemente masculino. Mel comentou que “as mulheres têm toda a importância nesse meio”, ressaltando o papel forte e corajoso de sua personagem em conquistar seu espaço.

Heitor Dhalia, o diretor, revelou que a série busca retratar uma “máfia brasileira”. Ele explicou que a produção se inspira em elementos culturais do Rio de Janeiro, relacionando o jogo do bicho ao Carnaval, diferentemente de máfias de outras partes do mundo. Segundo Dhalia, a série apresenta um mundo contemporâneo, incorporando tecnologias modernas, como máquinas de jogo e apostas online.

André Lamoglia também compartilhou suas reflexões sobre o trabalho de atuar. Ele falou sobre a importância de separar o personagem da própria vida e como os atores precisam defender as ações dos seus papéis, mesmo que não concordem com eles.

Além disso, Mel Maia discutiu as críticas que recebe nas redes sociais. Com bom humor, a atriz brincou afirmando que quem faz comentários negativos deve estar sem nada a fazer e reiterou que leva a vida com leveza e descontração.

A série “Os Donos do Jogo” tem oito episódios e conta a história de quatro famílias rivais na luta pelo controle do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Embora seja uma obra de ficção, a trama incorpora elementos reais do cenário dos jogos de azar na capital fluminense, como explicou Dhalia, que enfatizou a pesquisa feita para garantir um bom nível de verossimilhança.

O novo episódio do videocast vai ao ar nesta quinta-feira, dia 30, às 20h, no canal CNN Pop e no YouTube da CNN Brasil. O programa é conhecido por receber artistas e influenciadores para conversas informais sobre carreira e vida pessoal.