Flamengo avança à final da Libertadores com um a menos

O Flamengo garantiu uma vaga na final da Libertadores ao empatar em 0 a 0 com o Racing, na Argentina, em um jogo realizado no Estádio El Cilindro, em Avellaneda. A equipe brasileira já havia vencido o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0, o que a deixou com uma vantagem que foi suficientemente mantida mesmo diante de dificuldades no campo.

O jogo começou com 25 minutos de atraso. Inicialmente, houve um atraso de 20 minutos devido à chegada da delegação do Flamengo e, em seguida, mais cinco minutos por conta da festa da torcida do Racing, que fez uso de sinalizadores, cobrindo o campo com fumaça. Quando a partida começou, o Flamengo logo mostrou sua força ofensiva com chutes perigosos de Luiz Araújo, Varela e Arrascaeta, que foram defendidos pelo goleiro Cambeses.

O Racing respondeu com tentativas de ataque, incluindo cabeçadas de Conechny e finalizações de Solari, exigindo defesas importantes do goleiro do Flamengo, Rossi. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o árbitro revisou uma jogada entre Rojo e Léo Ortiz e decidiu anular um cartão vermelho que havia sido mostrado para Ortiz após análise do VAR.

No segundo tempo, a situação se complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso após agredir Rojo, deixando a equipe com um jogador a menos. O técnico Filipe Luís imediatamente reorganizou o time em um esquema defensivo para tentar segurar o empate. Mesmo com a pressão aumentada do Racing, que abusou de cruzamentos e finalizações, Rossi se destacou com várias defesas chave, especialmente em finalizações de Almendra, Martínez e Vietto.

O Flamengo, mesmo com a desvantagem numérica, se manteve firme, explorando contra-ataques e erros de passe do adversário. A equipe brasileira soube controlar o jogo até o apito final, garantindo a classificação para a final da Libertadores.

Com esse resultado, o Flamengo agora aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, que se enfrentam em breve, para descobrir quem será seu adversário na final marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Além disso, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Sport no Maracanã em um jogo agendado para o próximo sábado.