Globoplay completa 10 anos e anuncia novos Originais para 2026

No dia 3 de novembro, o serviço de streaming Globoplay comemora dez anos de existência. Essa plataforma brasileira se destaca por sua liderança em engajamento, crescimento da base de assinantes e inovações publicitárias. Atualmente, possui cerca de 30 milhões de usuários mensais, evidenciando um modelo que mistura conteúdos gratuitos e pagos, além de oferecer tanto programação sob demanda quanto transmissões ao vivo dos canais da Globo.

A combinação de TV e streaming garantiu ao Globoplay o primeiro lugar em consumo no Brasil, com uma média de 2 horas e 9 minutos de uso diário por usuário, demonstrando um forte laço com o público.

Modelo Freemium e Resultados Comerciais

De acordo com Julia Rueff, diretora-executiva da plataforma, o crescimento é resultado de uma estratégia focada na produção de conteúdo, sua distribuição e publicidade. Ela apontou que o modelo “freemium” foi fundamental para ampliar a audiência e a oferta de conteúdo ao vivo, tornando o Globoplay mais relevante tanto para os espectadores quanto para o mercado publicitário.

Esse modelo foi acompanhado por colaborações com operadoras, provedores de internet e varejistas, além de inovações na publicidade, como formatos como Pause Ads, Binge Ads e Frame Ads. Em 2024, a receita publicitária cresceu 86%, e o primeiro semestre de 2025 mostrou um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Produções Originais e Reconhecimento Internacional

O ano de 2025 marcou uma fase significativa para a produção audiovisual brasileira, especialmente com o destaque internacional dos conteúdos originais do Globoplay. Tatiana Costa, diretora de Conteúdo de Produtos Digitais, observou um aumento de 39% no consumo desses conteúdos, impulsionado por sucessos como “Dias Perfeitos” e “Pablo & Luisão”. Ela mencionou que o Globoplay conta histórias que ressoam com o público brasileiro, refletindo suas emoções e suas experiências.

Entre as produções que se destacaram no cenário internacional estão "Ainda Estou Aqui", que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional, "Reencarne", selecionado para o Festival de Berlim, e "Raul Seixas: Eu Sou", que foi exibido no Series Mania, na França.

Novidades Confirmadas para 2025 e 2026

O Globoplay já anunciou diversos lançamentos para 2025, incluindo:

A 4ª temporada de "Arcanjo Renegado";

A série "Poderosas do Serrado";

Documentários sobre Cazuza e Neguinho da Beija-Flor;

A 4ª temporada do reality "Túnel do Amor";

O dorama "Véspera";

A versão turca de "Avenida Brasil" chamada "Leyla";

Um microdrama estrelado por Gustavo Mioto.

Para 2026, a expectativa é de mais de 40 novos títulos originais, entre eles "Jogada de Risco", "Juntas & Separadas" e o documentário "Sócrates Brasileiro" dirigido por Walter Salles. Novas temporadas de séries como "Os Outros", "Sessão de Terapia" e "Vermelho Sangue" também estão em pauta.

Tatiana também mencionou que em 2025 será lançado o 100º documentário original da plataforma, junto com novos projetos, como "Uma Mulher no Escuro", de Raphael Montes, e "Paranoia", escrito por Ron Leshem e Claudia Jouvin, que abordará temas contemporâneos como inteligência artificial e saúde mental.

Importância do Conteúdo Ao Vivo

Nos últimos doze meses, o Globoplay registrou um consumo total de 4 bilhões de horas, sendo 67% desse conteúdo ao vivo. Esse segmento é essencial para a plataforma, tanto em termos de engajamento quanto de desempenho financeiro. A área esportiva teve um aumento de 27% em alcance em 2025, especialmente com as transmissões de eventos grandes, como o Mundial de Clubes da FIFA.

Julia Rueff enfatizou que o conteúdo ao vivo é crucial para gerar atenção e resultados comerciais diretos em momentos estratégicos.

Compromisso com a Sustentabilidade e Futuro

Manuel Belmar, diretor de Produtos Digitais da Globo, destacou que o Globoplay atingiu um ponto de equilíbrio em 2025, consolidando a operação como sustentável. Ele ressaltou o crescimento contínuo da audiência e da relevância publicitária, além do reconhecimento internacional. Segundo ele, esses resultados refletem a preferências do público e a confiança do mercado, posicionando a plataforma para os próximos dez anos de operação.